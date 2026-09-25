St. Pölten: App managt Müll der Bürger

Wer sich oft fragt, wann genau die Restmülltonne geleert wird, ob als Nächstes Bioabfall oder Altpapier an der Reihe ist und wo sich Altglas oder Altkleider am besten entsorgen lassen, hat nun alle Antworten dazu jederzeit auf dem Smartphone griffbereit.

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Mit der Einführung der neuen, kostenlosen Müll App erweitert die Stadt St. Pölten ihr digitales Serviceangebot um einen modernen, komfortablen und nachhaltigen Bürgerservice.

Die leicht zu bedienende Anwendung erstellt einen persönlichen Müllkalender und erinnert zuverlässig an alle bevorstehenden Abholtermine für Restmüll, Bioabfall, Altpapier sowie Leichtverpackungen – punktgenau und individuell auf die eigene Wohnadresse abgestimmt.

Darüber hinaus weist die App den Weg zu nahegelegenen Entsorgungsstandorten und unterstützt mit weiteren nützlichen Links rund um die Abfallwirtschaft.

Wird auch anderswo eingesetzt

Es ist ein Konzept mit hohem Alltagsnutzen, das sich bereits bewährt hat: Die praktische App wird schon in zahlreichen anderen Städten und Gemeinden Österreichs überaus erfolgreich eingesetzt und erleichtert nun auch den Bürgerinnen und Bürgern in St. Pölten die fachgerechte Müllentsorgung.