In Mödling
Peter Alexander: Kult-Schau zum 100er!
Kuratiert wird diese von Gemeinderat Günther Huber, der in den Neunzigern den Star kennenlernen durfte und beim ORF unter anderem bei der "Peter Alexander-Show" für Gestaltung und Redaktion zuständig war.
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Unter den vielen Gästen waren auch zahlreiche ehemalige Wegbegleiter und Bewunderer von Peter Alexander, wie zum Beispiel Marianne Mendt, Martina Rupp, Elisabeth Engstler oder Sigrid Hauser. Bürgermeisterin Silvia Drechsler eröffnete die Ausstellung offiziell und zeigte sich begeistert von den vielen Erinnerungsstücken an einen ganz Großen.
Vielfältiges Archiv
In der Ausstellung sind zahlreiche Fotos, Bilder, Aufzeichnungen sowie Original-Preise wie Goldene Schallplatten oder Schauspiel-Preise zu sehen, zusätzlich wird eine Zusammenfassung einiger seiner Auftritte als Film gezeigt. Und die aufmerksamen Leser werden dabei einige Szenen erkennen, die in Mödling gedreht wurden. Die Ausstellung läuft bis 6. Jänner im Museum Mödling.
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