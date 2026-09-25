oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

In Mödling

Peter Alexander: Kult-Schau zum 100er!

OR
von
Bei der Eröffnung im Museum Mödling.
© Bernhard Garaus
Der berühmte Entertainer Peter Alexander wurde vor 100 Jahren als Peter Alexander Ferdinand Neumayer geboren. Und anlässlich dieses Jubiläums widmet das Museum Mödling dem Musiker, Schauspieler und Showmaster eine Sonderausstellung.
OE24 auf Google bevorzugen

Kuratiert wird diese von Gemeinderat Günther Huber, der in den Neunzigern den Star kennenlernen durfte und beim ORF unter anderem bei der "Peter Alexander-Show" für Gestaltung und Redaktion zuständig war.

Auch interessant

VW-Knall! 900.000 Autos zurückgerufen

NÖ gibt sich eigene Rechenzentrenstrategie

25 Jahre Tag des Sports mit Stars und Action

Unter den vielen Gästen waren auch zahlreiche ehemalige Wegbegleiter und Bewunderer von Peter Alexander, wie zum Beispiel Marianne Mendt, Martina Rupp, Elisabeth Engstler oder Sigrid Hauser. Bürgermeisterin Silvia Drechsler eröffnete die Ausstellung offiziell und zeigte sich begeistert von den vielen Erinnerungsstücken an einen ganz Großen.

Vielfältiges Archiv

In der Ausstellung sind zahlreiche Fotos, Bilder, Aufzeichnungen sowie Original-Preise wie Goldene Schallplatten oder Schauspiel-Preise zu sehen, zusätzlich wird eine Zusammenfassung einiger seiner Auftritte als Film gezeigt. Und die aufmerksamen Leser werden dabei einige Szenen erkennen, die in Mödling gedreht wurden. Die Ausstellung läuft bis 6. Jänner im Museum Mödling.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hans Ebner bleibt Rotkreuz-Chef in NÖ

Ukraine meldet Cyberangriff auf russisches Verteidigungsministerium

Neue Jobs im NÖ-Wirtschaftspark Ziersdorf

Italiens Verbrauchervertrauen überraschend hoch

Peter Alexander: Kult-Schau zum 100er!

Brüssel: Polizei löst illegale Open-Air Party auf

NÖ gibt sich eigene Rechenzentrenstrategie

Neuer Name - Neuer Song! Beatrice Turin ist zurück.

Internationale Robotik-Erfolge aus Niederösterreich

Camping auf die coole Art