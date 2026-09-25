25 Jahre Tag des Sports mit Stars und Action

Am Samstag wird der Heldenplatz zum großen Treffpunkt für Sportfans. Zum 25. "Tag des Sports" warten Mitmachstationen, Stars und ein neues Sport-Museum bei freiem Eintritt.

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Der Wiener Heldenplatz steht am Samstag zum 25. Mal ganz im Zeichen von Bewegung, Spitzensport und Begegnungen mit Österreichs Sportgrößen. Von 10.00 bis 18.00 Uhr laden rund 80 Mitmachstationen zum Ausprobieren diverser Sportarten ein - inklusive Gewinnspiel. Neben einem bunten Eventprogramm auf drei Bühnen bietet der "Tag des Sports" auch heuer wieder die Gelegenheit für Autogramme und Selfies mit zahlreichen Athletinnen und Athleten. Der Eintritt ist wie gewohnt frei.

Mit dabei sind unter anderem mehrere erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo. Angekündigt sind Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock, die Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl und Alessandro Hämmerle, Skirennläuferin Katharina Huber sowie das Rodler-Duo Selina Egle und Lara Kipp. Ebenfalls erwartet werden Spieler des ÖFB-Nationalteams, der Radprofi und Vuelta-Dritte Felix Gall, die zweifache Kletterweltmeisterin Jessica Pilz, Judoka Michaela Polleres, Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger sowie Mitglieder des Europameister-Teams im Faustball.

Mitmachen, Preise gewinnen und Sportgeschichte erleben

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Zu den Mitmachangeboten zählen ein 60 Meter hoher Bungee-Kran, ein Riesenwuzzler, eine mobile Skisprung-Schanze, eine Rodel-Startrampe und ein Kletterturm. Wer fünf Mitmachstationen absolviert, kann an einer Verlosung teilnehmen. Als Hauptpreise winken etwa ein VIP-Wochenende beim Formel-1-Grand-Prix in Spielberg vom 9.-11. Juli 2027, ein VIP-Besuch bei einem ÖFB-Länderspiel oder bei den Erste Bank Open (Tennis) in der Stadthalle Ende Oktober. Insgesamt werden Preise im Wert von mehr als 25.000 Euro vergeben.

Neu zum Jubiläum ist ein eigens für die Veranstaltung zusammengestelltes Sport-Museum, das auf Höhepunkte der vergangenen 25 Jahre zurückblickt. Zu sehen sind unter anderem Olympia-Medaillen und -Fackeln, der originale Meisterteller der Fußball-Bundesliga, die NIKI-Trophäe - Österreichs bedeutendste Sportauszeichnung - und weitere Erinnerungsstücke aus dem österreichischen Sport. "Die Zeitreise macht Geschichte greifbar, aber lebendig wird diese erst durch die Menschen. Der Tag des Sports bringt die Heldinnen und Helden von damals und heute mit der nächsten Generation zusammen. Genau diese Begeisterung macht das Jubiläum so besonders", sagte Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt in einer Aussendung.