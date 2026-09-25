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Groß-Umbau: 27 Mio. für Schule Floridsdorf

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Nun wird fleißig gebaut.
© David Bohmann
Am 24. September 2026 erfolgte der Spatenstich zur Sanierung der Volksschule am Marco-Polo-Platz 9 in Wien-Floridsdorf.
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Mit rund 26,7 Millionen Euro wird der Standort zu einer 13-klassigen Ganztagsschule mit neuen Multifunktionsräumen, Bibliothek sowie Speise- und Turnsaal ausgebaut.

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"Gerade bei der Sanierung älterer Schulen ist uns wichtig, den Hitzeschutz von Anfang an mitzudenken, damit Kinder auch an heißen Tagen gut lernen können", betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS).

Nachhaltigkeit und aktive Einbindung

Das Bauprojekt verläuft in Etappen: "Nach einjähriger Bauphase konnte nun das Ersatzquartier für die Zeit der Sanierung eröffnet werden", so Andrea Trattnig (Stadt Wien – Schulen). Ab Herbst 2027 wird dieses Quartier dann zu einem neuen Jugendzentrum umgebaut. Nachhaltigkeit ist dabei zentral: Photovoltaik und Erdwärme sorgen künftig für grüne Energie. Zudem entstehen begrünte Freiflächen und zwei neue Sportplätze, die nachmittags auch dem Jugendzentrum dienen; Kinder und Jugendliche dürfen bei der Gestaltung ihres Freiraums aktiv mitbestimmen.

Bezirksvorsteher Georg Papai ergänzt abschließend: "Mit der Sanierung […] schaffen wir mehr Platz und ein modernes Umfeld […]. Bildung darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängig sein. […] Jeder Euro, den wir hier investieren, ist eine Investition in die Chancen unserer Kinder – und damit in die Zukunft unseres Bezirks."

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