Wird das Flügel-Tattoo die Gauner überführen?

Fahndung nach dreisten Trickdieben. Ein Alptraum für jede Kellnerin, jeden Gast: Drei Wochen lang zogen zwei bislang unbekannte Männer durch Wiener Lokale und schlugen gnadenlos zu. Zwischen 5. und 25. August 2026 sollen sie in mehreren Betrieben in Wieden, Neubau, Meidling, Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus zugeschlagen haben - mit einer perfiden Masche, die kalt bis ins Mark geht.

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Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Wien die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet, Fotos der Tatverdächtigen werden veröffentlicht.

Perfide Masche: Erst Vertrauen aufbauen, dann zuschlagen

Die Vorgehensweise der Verdächtigen lässt aufhorchen: Kaltblütig setzten sie sich in Lokale, bestellten Getränke und verwickelten ihre späteren Opfer in scheinbar harmlose Gespräche. Während die Aufmerksamkeit abgelenkt war, schlugen die Täter zu und entwendeten Geldbörsen von Kellnerinnen und Gästen gleichermaßen.

Der Schaden ist beträchtlich: Er bewegt sich im mittleren vierstelligen Eurobereich. Überwachungskameras der betroffenen Lokale lieferten den Ermittlern entscheidendes Bildmaterial - jetzt hoffen die Behörden auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Fahndung! Auffälliges Tattoo im Nacken. © LPD Wien

Gesucht! © LPD Wien

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Auffälliges Erkennungsmerkmal: Flügel-Tattoo im Nacken

Ein Detail könnte den Ermittlern in die Hände spielen: Einer der beiden Verdächtigen trägt eine markante Tätowierung in Form von Flügeln im Nacken - ein Erkennungsmerkmal, das kaum zu übersehen ist.

Die Landespolizeidirektion Wien bittet dringend um sachdienliche Hinweise, auch anonym, zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden Männer. Wer die Gesuchten kennt oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Storchengasse unter 01-31310-47340 zu melden oder zu schreiben an markus.dittrich@polizei.gv.at.