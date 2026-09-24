Gratis Cheesecake-Tasting im Marriott Hotel

Wer Cheesecake liebt, sollte sich diesen Termin rot im Kalender anstreichen: Am Samstag warten im Vienna Marriott Hotel sechs brandneue Kreationen darauf, entdeckt und verkostet zu werden.

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Das Cheesecake-Tasting im Wiener Marriott Hotel ist eines der kulinarischen Highlights der Saison. Zweimal jährlich präsentiert das Patisserie-Team neue Ideen, die weit über klassische Käsekuchen hinausgehen. Diesmal reicht die Palette von cremig-süß bis überraschend pikant. Neben einem Erdnuss-Karamell-Cheesecake und der herbstlichen Kombination Pumpkin Spice mit Tonkabohne sorgt vor allem die außergewöhnliche Sorte Süßpaprika für Neugier.

Der eigens entwickelte Eiszuckerl-Cheesecake dürfte heuer besonders viele Blicke auf sich ziehen. Die Kreation entstand gemeinsam mit dem Österreichischen Eishockeyverband und verbindet frische Aromen mit einer Portion Sportgeist. Komplettiert wird das Sortiment von Granatapfel-Rose sowie einem Cannoli-Cheesecake mit italienischer Note.

Gäste küren den Sieger

Nach dem Verkosten sind die Besucher selbst gefragt. Direkt vor Ort kann über ein Online-Voting abgestimmt werden, welche Kreation den Sieg holen soll. Der Gewinner-Cheesecake bleibt anschließend bis zum nächsten Tasting im Garten Café erhältlich und kann auch zum Mitnehmen gekauft werden.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Reservierung gibt es allerdings nicht. Wer möglichst viele Sorten probieren möchte, sollte daher früh erscheinen. Schon bei früheren Tastings bildeten sich vor dem Start lange Schlangen vor dem beliebten Gastronomie-Hotspot am Parkring. Die Verkostung beginnt am 26. September um 12 Uhr in der Hotellobby beziehungsweise im Garten Café des Vienna Marriott Hotels in der Wiener Innenstadt. Achtung: Kostproben werden ausgegeben, solange der Vorrat reicht!