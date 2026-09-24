Finanzierung für HC-Artmann-Park steht

Für die geplante Neugestaltung des HC-Artmann-Parks in Wien-Penzing ist die Finanzierung praktisch unter Dach und Fach.

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Der HC-Artmann-Park im 14. Bezirk wird in den kommenden Jahren erweitert und modernisiert. Insgesamt fließen gut 1,8 Millionen Euro in das Projekt, wovon 60 Prozent gefördert werden. Nach Abzug der zugesagten Förderung fallen für das Bezirksbudget 2027 und 2028 je 370.000 Euro an. Der nötige Beschluss im Bezirksparlament ist für Dezember vorgesehen.

Auf rund 3.000 Quadratmetern entstehen neue Freizeit- und Erholungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zudem werden 370 Quadratmeter Boden entsiegelt und zusätzliche Bäume gepflanzt. Auch das Umfeld des Parks steht im Fokus: Durch Anpassungen bei den Verkehrsflächen soll die Verkehrssicherheit für Fußgänger und insbesondere für Kinder verbessert werden.

"Die Bedeutung von Parks und Grünräumen ist angesichts extremer Hitzewellen größer denn je. Kleine und große Grünanlagen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas im Grätzel und erhöhen die Aufenthalts- und Lebensqualität der der Anrainerinnen und Anrainer", betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).