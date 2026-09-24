Paradies für Schatzsucher: Flaniermarkt lädt zum Stadtbummel

Am 25. und 26. September verwandelt sich die Neubaugasse wieder in eine kilometerlange Flanier- und Entdeckerzone, wenn einer der beliebtesten Märkte Wiens seine Tore öffnet.

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Seit Jahrzehnten zählt der Flaniermarkt im 7. Bezirk zu den Fixpunkten im Wiener Herbst. Entlang der Neubaugasse laden am Freitag und am Samstag zahlreiche Aussteller zum Stöbern, Feilschen und Entdecken ein. Zwischen alten Schätzen, Vintage-Fundstücken und günstigen Restposten gibt es an jeder Ecke etwas zu entdecken. Ob seltene Schallplatten, Bücher, Möbelstücke, Geschirr oder Kleidung mit besonderem Charakter: Der Markt bietet eine riesige Auswahl für alle, die das Außergewöhnliche suchen. Auch kreative Produkte aus Handwerk und Design sorgen dafür, dass jeder Besuch zum kleinen Abenteuer wird.

ADA Trio Jassmusik spielen heuer (Samstag um 12:30 Uhr) am Flaniermarkt auf. © Fernanda Nigro

Der Flaniermarkt ist längst weit mehr als eine Verkaufsfläche. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit musikalischer Unterhaltung, Walking-Acts und natürlich jeder Menge kulinarischer Angebote. Dazu kommt der beliebte Kinderflohmarkt, der mittlerweile ebenso zum Markt gehört wie die einzigartige Atmosphäre im Herzen von Neubau. Rund 200.000 Besucher strömen bei jeder Ausgabe durch die Neubaugasse, der sich seit dem Start im Jahr 1983 zu einer echten Wiener Institution entwickelt hat. Er gilt sogar als einer der größten Märkte in ganz Österreich.