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Trotz Mini-Minus

Wien bleibt Tourismus-Hochburg: Zuletzt fast 2 Millionen Nächtigungen

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Frau mit Kamera und rotem Mantel vor dem Stephansdom in Wien bei Sonnenlicht.
© Getty Images
Die Bundeshauptstadt bleibt trotz eines leichten Rückgangs bei den Nächtigungen weiter auf Erfolgskurs.
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Mit 1,91 Millionen Übernachtungen lag Wien im August nur knapp (0,2 Prozent) unter dem Vorjahreswert. Noch deutlicher zeigt sich die starke Entwicklung beim Blick auf das Gesamtjahr: Seit Jänner wurden bereits mehr als 13 Millionen Nächtigungen gezählt, was ein Plus von vier Prozent bedeutet.

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Vor allem internationale Gäste sorgen für volle Häuser. Deutschland bleibt einer der wichtigsten Herkunftsmärkte, aber auch Reisende aus Österreich legten zu. Die Zimmerauslastung lag im August bei rund 75 Prozent. Gleichzeitig wächst das Angebot weiter: In Wien standen zuletzt etwa 85.500 Hotelbetten zur Verfügung, rund 2.400 mehr als noch ein Jahr zuvor.

Die Wiener Beherbergungsbetriebe erzielten im Juli einen Nächtigungsumsatz von 110,2 Millionen Euro. Das liegt knapp unter dem Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn summiert sich der Umsatz jedoch bereits auf rund 758 Millionen Euro und damit um zwei Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025.

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