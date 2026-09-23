35 Jahre "Tiere als Therapie": Pfoten hoch beim Jubiläumsfest

Schon seit 35 Jahren bringen wir pelzige, gefiederte und vierbeinige Co-Therapeuten dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht werden: in die Herzen von Menschen. Das soll am Donnerstag gefeiert werden!

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Der Verein "Tiere als Therapie" setzt seit 35 Jahren auf die besondere Verbindung zwischen Mensch und Tier. Dieses Jubiläum soll nun gebührend gefeiert werden: Am Donnerstag, den 24. September, öffnet das TAT-Zentrum in der Donaustadt (Silenegasse 2/3) seine Türen für ein großes Fest. Los geht es ab 17 Uhr, Besucher dürfen sich auf einen gemütlichen Abend mit Speisen und Getränken freuen.

35 Jahre "Tiere als Therapie" © TAT

Die Jubiläumsveranstaltung steht ganz im Zeichen der Erfolgsgeschichte des Vereins. Dabei sollen nicht nur Zweibeiner auf ihre Kosten kommen, sondern auch tierische Gäste willkommen sein. Zum Dresscode: Pfotenabdrücke und paar Hundehaare auf der Kleidung sind ein Zeichen von Qualität und somit ausdrücklich erwünscht. Eine Highlight des Abends bietet die große Tombola, bei der tolle Preise auf die Gewinner warten. Der Eintritt zum Event ist kostenlos.