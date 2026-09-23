Herbstliche Gefahr im Wald: Das ist für Hunde giftig

Achtung beim Spaziergang in der Natur: Am Weg lauern jetzt tödliche Bedrohungen für unsere treuen Begleiter.

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Der Herbst lockt viele Menschen in den Wald: Wenn das bunte Laub die Wege färbt und köstliche Pilze die Wege säumen, ist einfach die schönste Zeit für einen Spaziergang zwischen dichten Bäumen. Die frische Luft tut uns gut, und ganz nebenbei lassen sich noch Kastanien und Nüsse sammeln - ob zum Basteln oder zum Verzehr.

Tödliche Gefahr

Für Hundebesitzer:innen heißt es jetzt aber, besonders gut aufpassen! Denn die Nüsse und Kastanien, die jetzt von den Bäumen fallen, können die süßen Vierbeiner krank machen - im schlimmsten Fall kann der Verzehr sogar tödlich enden!

Kosten verboten

Besonders junge Hunde sind gefährdet. Ihre Neugier verleitet sie schnell dazu, alles ins Maul zu nehmen, was sie am Wegesrand finden. Früchte, Nüsse und Pilze erscheinen den Tieren spannend und landen schneller zwischen den Zähnen, als wir wollen. Doch was ist eigentlich gefährlich für unsere Freunde auf vier Pfoten?

Tückische Herbstfreuden

Ganz oben auf der Liste stehen Eicheln und Kastanien. Eicheln enthalten Gerbstoffe (Tannine) in großen Mengen. Sie reizen die Magenschleimhäute und können zu einem Darmverschluss führen. Hier herrscht Lebensgefahr! In den hübschen Rosskastanien, die wir so gerne zum Basteln oder als herbstliche Deko verwenden, stecken Saponine und Glykoside, die ähnliche Folgen wie Eicheln haben können. Dazu kommt, dass die stachelige grüne Schale zu Verletzungen im Magen-Darm-Trakt führen kann.

Auch bei Walnüssen gilt: Schnauze weg! Unter der grünen Schale kann ein giftiger Schimmelpilz lauern, den man nicht sehen kann!

Giftige Schwammerl

Auch bei Pilzen ist zumindest ein prüfender Kennerblick gefragt. Viele Pilze sind für Hunde zwar ungefährlich, aber es gibt auch hochgiftige Schwammerl, die bei uns weit verbreitet sind. Dazu gehören der Knollenblätterpilz, der schon in kleinsten Mengen extrem giftig ist, der Fliegenpilz sowie der Pantherpilz.

Im Zweifel zum Tierarzt

Wenn Ihr Tier nach dem Wald-Ausflug plötzlich lethargisch wirkt, keinen Appetit hat oder unter Magen-Darm-Problemen leidet, zögern Sie nicht: Suchen Sie umgehend eine Tierärztin oder einen Tierarzt auf.