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Hunderttausende Euro

Unternehmer-Paar soll 18 Firmen betrogen haben

Betrug
© Getty Images
Der 40-Jährige und seine 39-jährige Ehefrau sollen Baustoffe auf Lieferschein bezogen haben ohne zu bezahlen.
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In Villach steht ein Unternehmer-Paar im Verdacht, gemeinsam ein Firmengeflecht betrieben und dabei 18 Unternehmen um mehrere Hunderttausend Euro geschädigt zu haben. Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Anzeige wegen Betrugs bei Sanierungs- und Umbauarbeiten.

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Ermittler sichern Beweise

Der 40-jährige Mann und seine 39-jährige Frau sollen über längere Zeit vor allem Baustoffe auf Lieferschein bezogen haben. Bezahlt worden sein soll dafür nichts. Bei Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen stellten die Ermittler Buchhaltungsunterlagen, Handys, Datenträger und weitere Aufzeichnungen sicher.

Verfahren läuft weiter

Der Mann ist zu den Vorwürfen weitgehend geständig, seine Ehefrau verweigerte die Aussage. Beide werden wegen des Verdachts des schweren Betrugs angezeigt. Wie hoch der Schaden tatsächlich ist und welche weiteren Firmen betroffen sein könnten, soll das laufende Verfahren klären.

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