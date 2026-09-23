Eingemauerte Leiche: Sohn nach Österreich ausgeliefert

Der Sohn der fast 100-Jährigen soll bereits in Österreich in U-Haft sitzen.

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Nach dem Fund einer einbetonierten Leiche in Münchendorf im Bezirk Mödling soll der Sohn der Verstorbenen aus Dubai nach Österreich gebracht worden sein. Seit dem Wochenende sitzt er laut einem Bericht des ORF Niederösterreich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien laufen weiter.

Leiche hinter Hauswand entdeckt

Bei der Toten soll es sich um die fast 100-jährige Mutter des Verdächtigen handeln, die zuvor als vermisst gemeldet worden war. Am 28. Mai rückten Einsatzkräfte zu ihrem Zweitwohnsitz aus. Spürhunde führten die Ermittler zu einer Hauswand beim Kellerabgang. Dahinter wurde schließlich der einbetonierte Leichnam entdeckt. Die genaue Todesursache ist weiterhin offen, das Obduktionsergebnis steht noch aus.

Verdacht auf Pensionsbetrug

Der Sohn, der in Dubai lebte, war bereits Anfang Juli festgenommen worden. Nun erfolgte seine Auslieferung nach Österreich. Im Zentrum der Ermittlungen steht auch ein möglicher Sozialleistungsbetrug. Nach bisheriger Theorie könnte die Frau schon vor Jahren eines natürlichen Todes gestorben sein. Ihr Leichnam soll anschließend einbetoniert worden sein, damit weiterhin ihre Pension bezogen werden konnte. Ob sich dieser Verdacht bestätigt und wann die Frau tatsächlich starb, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.