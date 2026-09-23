oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

In U-Haft

Eingemauerte Leiche: Sohn nach Österreich ausgeliefert

© Thomas Lenger
Der Sohn der fast 100-Jährigen soll bereits in Österreich in U-Haft sitzen.
OE24 auf Google bevorzugen

Nach dem Fund einer einbetonierten Leiche in Münchendorf im Bezirk Mödling soll der Sohn der Verstorbenen aus Dubai nach Österreich gebracht worden sein. Seit dem Wochenende sitzt er laut einem Bericht des ORF Niederösterreich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien laufen weiter.

Leiche hinter Hauswand entdeckt

Bei der Toten soll es sich um die fast 100-jährige Mutter des Verdächtigen handeln, die zuvor als vermisst gemeldet worden war. Am 28. Mai rückten Einsatzkräfte zu ihrem Zweitwohnsitz aus. Spürhunde führten die Ermittler zu einer Hauswand beim Kellerabgang. Dahinter wurde schließlich der einbetonierte Leichnam entdeckt. Die genaue Todesursache ist weiterhin offen, das Obduktionsergebnis steht noch aus.

Verdacht auf Pensionsbetrug

Der Sohn, der in Dubai lebte, war bereits Anfang Juli festgenommen worden. Nun erfolgte seine Auslieferung nach Österreich. Im Zentrum der Ermittlungen steht auch ein möglicher Sozialleistungsbetrug. Nach bisheriger Theorie könnte die Frau schon vor Jahren eines natürlichen Todes gestorben sein. Ihr Leichnam soll anschließend einbetoniert worden sein, damit weiterhin ihre Pension bezogen werden konnte. Ob sich dieser Verdacht bestätigt und wann die Frau tatsächlich starb, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Auch interessant

Thailand: Zu DIESEM Zeitpunkt ist das Reiseziel besonders günstig

Red Bull verkündet Verstappen-Hammer

Aktivisten besetzen CDU-Zentrale in Berlin

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

1:1 - Wiener Austria und Klagenfurt trennen sich Remis

Eingemauerte Leiche: Sohn nach Österreich ausgeliefert

Stichwahl in Afghanistan erforderlich?

Stier-Attacke in Tirol: Besitzer hat nichts mitbekommen

Casinos Austria bauen rund 500 von 1.700 Stellen ab

Unternehmer-Paar soll 18 Firmen betrogen haben

USA: Mehr als 50 Millionen Menschen geimpft

Hauseinsturz in der City: 85-Jährige tot gefunden

Alte Bauernregel: Erster Frost im September bringt ...

Von Sattelkraftfahrzeug erfasst: Pensionist tot