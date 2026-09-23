Red Bull verkündet Verstappen-Hammer

Aufreger vor dem GP von Aserbaidschan in Baku (Sa., 13 Uhr)!

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Red Bull hat bestätigt, dass das Team 2027 mit einer unveränderten Formel-1-Fahrerpaarung antreten wird, wobei Isack Hadjar weiterhin an der Seite von Max Verstappen bleibt.

Comeback in Baku

Der Franzose, der an diesem Wochenende in Aserbaidschan sein Comeback gibt, nachdem er drei Rennen verletzungsbedingt verpasst hatte, bleibt auch für die Saison 2027 an der Seite von Verstappen.

"Leichte Entscheidung"

"Wir freuen uns sehr, unsere Reise mit Isack fortzusetzen", sagte Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies. „Seit er Anfang des Jahres zu uns gestoßen ist, war er auf und abseits der Strecke überragend, vor allem wenn man bedenkt, dass dies erst seine zweite Formel-1-Saison ist. Das hat die Vertragsverlängerung zu einer leichten Entscheidung gemacht.

Verstappen casht pro Saison 70 Millionen Euro

Max Verstappen hatte seinen Vertrag im August bis zum Ende der Saison 2030 verlängert. Der vierfache Weltmeister soll dafür pro Saison 70 Millionen Euro cashen.