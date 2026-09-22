Thomas Morgenstern trifft Sprint-Legende Usain Bolt

Derzeit versammeln sich die Promis vor allem auf dem Oktoberfest in München. Mit am Start ist die ÖSV-Legende Thomas Morgenstern (39), der auf dem größten Volksfest der Welt eine der größten Sportlegenden aller Zeiten getroffen hat: Usain Bolt!

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Das Oktoberfest besuchen jedes Jahr Millionen von Menschen. Darunter befinden sich unzählige Promis. Einer davon ist heuer Skisprung-Legende Thomas Morgenstern. Dieser konnte gleichzeitig eines seiner größten Idole auf der Theresienwiese treffen.

Wie der dreifache Olympiasieger auf Instagram gepostet hat, begegnete er dem schnellsten Menschen aller Zeiten, Usain Bolt. Morgenstern konnte sich während des gesamten Videos das Grinsen nicht verkneifen und umarmte den achtfachen Olympiasieger. Das Video wurde mit dem Song "Hall of Fame" von The Script hinterlegt. Dazu schrieb der ehemalige ÖSV-Athlet: "Wenn du endlich eines deiner größten Idole triffst …" Er fügte hinzu, dass er den Moment nie vergessen wird.

Sportlegenden treffen aufeinander

In diesem Moment haben sich unglaubliche elf Olympische Goldmedaillen umarmt. Thomas Morgenstern konnte bei den Winterspielen 2006 in Turin mit dem Team und von der Großschanze Gold holen. 2010 verteidigte er in Vancouver mit dem Team den Titel.

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Usain Bolt hingegen konnte acht Mal Gold bei den Sommerspielen gewinnen. Eigentlich hatte der Jamaikaner neun goldene Medaillen, doch der Titel bei der 100-Meter-Staffel wurde aberkannt. Einer seiner Teamkollegen hat gedopt. Bolt hält zudem weiterhin den Weltrekord bei den 100 m (9,58 Sekunden) und 200 m (19,19 Sekunden). Beide stellte er bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009 in Berlin auf.