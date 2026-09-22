Hammer-Los! Österreich kennt Davis-Cup-Gegner

Das ÖTV-Team kennt den Gegner im Viertelfinale des Final-8-Turniers – und er hat es in sich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit dem 3:1-Sieg über Belgien qualifizierte sich Österreich das zweite Jahr in Folge für das Final-8 in Bologna.

Im Vorjahr bekam man es mit Italien zu tun, die die letzten drei Ausgaben gewinnen konnten. Ganz so hart trifft es das ÖTV-Team diesmal nicht.

Allerdings hat es das Los Spanien trotzdem ordentlich in sich! Der Vorjahresfinalist wurde der ÖTV-Auswahl von Kapitän Jürgen Melzer am Dienstag bei der Auslosung als Viertelfinalgegner zugelost.

2019 konnten die Iberer das Turnier zuletzt gewinnen. Angeführt vom Weltranglisten-Dritten Carlos Alcaraz finden sich sieben Spanier unter den besten 70 der Weltrangliste, während Österreich keinen Top-100-Spieler hat.

Mit Superstar Alcaraz, oder ohne?

In der Qualifikation setzte sich der sechsfache Davis-Cup-Sieger am vergangenen Wochenende mit Rafael Jodar (ATP-14), Daniel Merida (ATP-41), Martin Landaluce (ATP-62) sowie Pedro Martinez/Jaume Munar gegen Chile problemlos mit 4:0 durch.

"Es hängt viel davon ab, wer bei Spanien im Team ist. Wenn Alcaraz und Jodar spielen sollten, ist das eine Hammeraufgabe. Wenn wie zuletzt in Chile Jodar und Merida, dann sind wir auch Außenseiter, aber ich glaube, unser Team hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass es über sich hinauswachsen kann. Das muss es gegen Spanien auch. Das ist eine extrem schwierige Aufgabe", erklärte Davis-Cup-Kapitän Melzer.

Vor einem Jahr fehlte Alcaraz bei der 0:2-Finalniederlage gegen Italien, das auf dem Weg zum dritten Triumph in Serie mit einem 2:0 gegen Österreich gestartet war. "Wir werden es angehen wie auch sonst immer: Wir werden uns bestmöglich vorbereiten, schauen, wer vor Ort ist und spielen könnte, und dann unser Bestes geben. Vor allem Jurij (Rodionov) hat dort letztes Jahr wirklich gut gespielt. Die Bedingungen haben ihm getaugt, und bei 'best of three' ist vieles drinnen", sagte Melzer.

500.000 Dollar garantiert

Das Final-8 des Tennis-Mannschaftsbewerbs wird von 24. bis 29. November auf Hartplatz in der Halle ausgetragen. Titelverteidiger Italien hat Südkorea zum Gegner, Deutschland spielt gegen Großbritannien, Tschechien gegen Kanada.

Weitere Viertelfinaltermine: Dienstag (16 Uhr), Donnerstag (10 und 17 Uhr) Semifinale: Freitag (17 Uhr) und Samstag (12 Uhr)

Endspiel: Sonntag (15 Uhr)

Die Teilnahme allein sichert der Equipe ein Mindestpreisgeld von 500.000 Dollar (436.300 Euro), 80 Prozent davon gehen an die Spieler.