Brutaler Überfall in Wohnung: Opfer schwer verletzt

Ein Iraner (19), ein Syrer (20) und ein 21-jährigen Iraker konnten gefasst werden.

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In Lienz ist ein 26-jähriger Italiener in seiner eigenen Wohnung brutal überfallen worden. Drei Männer sollen am Abend des 8. September in die Wohnung eingedrungen sein, den Mann mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht und ihn anschließend mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Auch ein Helfer wurde verletzt.

Airsoft-Pistole sichergestellt

Als ein Zeuge dem Opfer zu Hilfe kommen wollte, soll ihn einer der Angreifer mit einem Messer attackiert haben. Die beiden Opfer erlitten teils schwere Verletzungen. Die Täter raubten außerdem ein Mobiltelefon. Bei einer späteren Hausdurchsuchung fanden Ermittler die mutmaßlich verwendete Airsoft-Pistole.

Alle drei Verdächtigen gefasst

Einer der Tatverdächtigen wurde noch in der Nähe des Tatorts geschnappt. Die beiden anderen Männer wurden rund eine Woche später festgenommen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 19-jährigen Iraner, einen 20-jährigen Syrer und einen 21-jährigen Iraker. Die beiden jüngeren Männer sitzen in Untersuchungshaft, der 21-Jährige befindet sich unter Auflagen auf freiem Fuß.