Weltrekord
3.450 Meter: Das höchste Field Goal der Welt
NFL-Legende Adam Vinatieri sorgt hoch oben in den Schweizer Alpen für eine absolute Weltpremiere. Mit einem spektakulären Kick holte sich der Patriots-Star den offiziellen GUINNESS WORLD RECORDS™ Titel für das höchste Field Goal der Welt!
Auf unfassbaren 3.449,64 Metern Höhe über dem Meeresspiegel knallte die Kicker-Legende der New England Patriots das Ei zwischen die Pfosten! Gemeinsam mit den Jungfraubahnen stieg die Mega-Show am 22. September – und lässt die Football-Welt staunen.
"Macht mich sehr stolz"
Für Vinatieri, der bereits vier Super Bowls gewann, war der Rekord-Kick im Schnee extrem intim und herausfordernd: "Die Höhe merkst du bei jedem Atemzug, dein Puls ist anders, dein Rhythmus ist anders", verriet der Kult-Kicker im Alpen-Rausch. "Dass wir unter diesen Bedingungen den Weltrekord aufstellen konnten, macht mich sehr stolz!"
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Am 15. November steigt NFL-Hit in München
Der Weltrekord-Kracher war erst der Anfang! Die Patriots machen sich bereit für den mega NFL-Schlager am 15. November in der Münchner Allianz Arena gegen die Detroit Lions. Sogar FC-Bayern-Legende Giovane Élber und Ex-Patriots-Sensation Sebastian Vollmer feierten den Eis-Kick vor Ort.
Vollmer stellt klar: "Im Schnee macht den Patriots keiner etwas vor! Munich, here we come!" Die Fans in Österreich, Deutschland und der Schweiz sind bereits im absoluten Football-Fieber!
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