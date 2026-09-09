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NFL-Star vor Auftakt

Mit Leberkässemmel-Kraft: Bernhard Raimann greift mit den Colts an

SR
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Bernhard Raimann steht im weißen Trikot der Indianapolis Colts auf dem Spielfeld und blickt fokussiert zur Seite.
© Icon Sportswire via Getty Images
Österreichs NFL-Star Bernhard Raimann startet im fünften Jahr bei den Indianapolis Colts durch. Nach verpasster Endrunde visiert der Wiener Left Tackle nun voll die Play-offs an.
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Der Frust nach dem schmerzhaften Verpassen der Endrunde sitzt bei Bernhard Raimann immer noch tief, dient dem Wiener Hünen jedoch als zusätzlicher Treibstoff für die neue NFL-Saison. Österreichs Aushängeschild im Football-Mekka verpasste mit den Indianapolis Colts nach einer Negativserie von sieben Niederlagen in Folge die Endrunde. Hauptgrund für den Einbruch war der verletzungsbedingte Ausfall von Quarterback Daniel Jones, der sich im Dezember die Achillessehne riss. Nun steht der Spielmacher wieder fit auf dem Feld, was bei dem 1,98 Meter großen und 137 Kilo schweren Left Tackle große Zuversicht für die am Sonntag bevorstehende Auftaktpartie gegen Baltimore (19:00 Uhr/live Sport24-Liveticker) auslöst. Eine Woche später wartet mit den Kansas City Chiefs bereits der nächste Kracher.

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Vertragsverlängerung bis 2029 als großer Vertrauensbeweis in Indianapolis

In der US-Metropole Indianapolis hat sich Raimann über die Jahre zu einer unangefochtenen Führungsfigur auf und abseits des Feldes entwickelt. Seine herausragenden Leistungen brachten dem 28-jährigen Wiener eine langfristige Vertragsverlängerung bis 2029 ein, die ihm stolze 25 Millionen Dollar (ca. 21,5 Mio. Euro) pro Saison einbringt. Trotz dieses finanziellen Mega-Deals bleibt der Österreicher bodenständig und bescheiden. Der Druck auf seiner Schlüsselposition sei unverändert hoch, doch die Gewissheit, dass die Organisation derart an ihn glaubt, erfüllt den Giganten mit Stolz.

Energietanken in der Heimat Wien mit Familie und Leberkässemmel

Bernhard Raimann in einem weißen T-Shirt ruft motiviert mit geballter Faust inmitten einer Gruppe Kinder auf einem Football-Feld.
NFL-Export Bernhard Raimann pusht die Nachwuchstalente beim "Bernhard Raimann Football & Cheerleading Camp" auf dem Trainingsgelände der Vienna Vikings in Wien-Simmering. Der 28-jährige Left Tackle der Indianapolis Colts veranstaltete das Nachwuchscamp gemeinsam mit seinem Ex-Klub und den Colts, um jungen Football-Talenten hautnah zu zeigen, dass der Sprung aus Österreich in die beste Football-Liga der Welt möglich ist. © APA

Sommerliche Kraft für die harte Saison sammelte Raimann gemeinsam mit Ehefrau Calli und Tochter Charlotte Rose in seiner Heimatstadt Wien. Neben wertvoller Familienzeit durfte eine traditionsreiche Energiequelle nicht fehlen: die klassische Wiener Leberkässemmel. Gestärkt durch die Heimatwochen brennt der Left Tackle darauf, mit den Colts endlich die seit Jänner 2021 andauernde Durststrecke ohne Play-off-Teilnahme zu beenden und in der Kabine nach hart erkämpften Siegen zu jubeln.

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