NFL-Star vor Auftakt
Mit Leberkässemmel-Kraft: Bernhard Raimann greift mit den Colts an
Der Frust nach dem schmerzhaften Verpassen der Endrunde sitzt bei Bernhard Raimann immer noch tief, dient dem Wiener Hünen jedoch als zusätzlicher Treibstoff für die neue NFL-Saison. Österreichs Aushängeschild im Football-Mekka verpasste mit den Indianapolis Colts nach einer Negativserie von sieben Niederlagen in Folge die Endrunde. Hauptgrund für den Einbruch war der verletzungsbedingte Ausfall von Quarterback Daniel Jones, der sich im Dezember die Achillessehne riss. Nun steht der Spielmacher wieder fit auf dem Feld, was bei dem 1,98 Meter großen und 137 Kilo schweren Left Tackle große Zuversicht für die am Sonntag bevorstehende Auftaktpartie gegen Baltimore (19:00 Uhr/live Sport24-Liveticker) auslöst. Eine Woche später wartet mit den Kansas City Chiefs bereits der nächste Kracher.
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Vertragsverlängerung bis 2029 als großer Vertrauensbeweis in Indianapolis
In der US-Metropole Indianapolis hat sich Raimann über die Jahre zu einer unangefochtenen Führungsfigur auf und abseits des Feldes entwickelt. Seine herausragenden Leistungen brachten dem 28-jährigen Wiener eine langfristige Vertragsverlängerung bis 2029 ein, die ihm stolze 25 Millionen Dollar (ca. 21,5 Mio. Euro) pro Saison einbringt. Trotz dieses finanziellen Mega-Deals bleibt der Österreicher bodenständig und bescheiden. Der Druck auf seiner Schlüsselposition sei unverändert hoch, doch die Gewissheit, dass die Organisation derart an ihn glaubt, erfüllt den Giganten mit Stolz.
Energietanken in der Heimat Wien mit Familie und Leberkässemmel
Sommerliche Kraft für die harte Saison sammelte Raimann gemeinsam mit Ehefrau Calli und Tochter Charlotte Rose in seiner Heimatstadt Wien. Neben wertvoller Familienzeit durfte eine traditionsreiche Energiequelle nicht fehlen: die klassische Wiener Leberkässemmel. Gestärkt durch die Heimatwochen brennt der Left Tackle darauf, mit den Colts endlich die seit Jänner 2021 andauernde Durststrecke ohne Play-off-Teilnahme zu beenden und in der Kabine nach hart erkämpften Siegen zu jubeln.
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