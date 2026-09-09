5:1! Barcelona zaubert sich zu Auftaktsieg

Makelloser Start für Hansi Flicks FC Barcelona, die sich auch dank Traumtoren zum 5:1-Sieg feuern.

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Im strömenden Regen von Katalonien legte Barcelona los wie die Feuerwehr. Und das nicht nur torreich, sondern auch mit zwei Meisterstücken.

Den Anfang machte Kapitän Raphinha von rechts, der mit einem Haken gleich zwei Feyenoord-Kicker ins Leere rutschen ließ. Sein Abschluss war nicht weniger souverän (3.).

Barcelona presst unaufhörlich

Rein optisch noch einen drauf setzte Karim Adeyemi, der wiederum von links mit Maßband und viel Wucht ins lange Kreuzeck zirkelte (22.). Joao Cancelo zimmerte, ebenso nach einem schönen Haken, an die Außenstange (38.).

Die Gäste versuchte immer wieder zu Chancen zu kommen, diese wurden vom Barca-Pressing aber meist im Keim erstickt.

Einmal zappelte der Ball der Niederländer im Netz, Ferri stand davor aber im Abseits (56.). Glück für Torhüter Joan Garcia, der dabei gar nicht glücklich aussah.

Und es wurde noch bitterer, weil Raphinha bei Pedris Zauberpass nicht im Offside stand und sich das 3:0 nicht nehmen ließ (58.).

Feyenoord: Zweimal Abseits, ein Ehrentreffer

Und einer ging noch leicht, denn erneut fand Ferri das Tor (59.), doch im Aufbau stand diesmal ein Mitspieler hauchdünn im Offside.

Ein weiteres schönes Tor war noch drinnen, diesmal durch Superstar Lamine Yamal. Sein Freistoß war schlussendlich unhaltbar, aber auch weil er direkt durch die sich öffnen Mauer ging (77.).

Einen Ehrentreffer gab es dann aber doch noch: Sem Steijn zirkelte von rechts aus der Distanz schön in den Kasten, Abseits gab es diesmal somit keines (82.).

Den Schlusspunkt setzte aber dennoch Barca durch Neuzugang Gabriel Jesus. Der Joker verlängerte eine Yamal-Flanke stark mit dem Kopf (85.). Damit setzt sich Blaugrana vorerst an die Tabellenspitze.

Demirovic-Hattrick für den VfB

Im Stuttgart-Dress glänzte Ermedin Demirovic, dem in Hälfte eins innerhalb von zwölf Minuten und acht Sekunden ein Hattrick (20., 26., 32.) gelang. Lupenrein war dieser nicht, da dazwischen auch Zlatko Tripic (22.) für die Norweger traf. Nach der Pause fehlten die Highlights.

All das sah Spalt von der Bank aus. Nach seinem Profi-Kurzdebüt am Tag nach seinem 19. Geburtstag zuletzt beim Liga-Heim-4:1 gegen Köln bekam der Vorarlberger diesmal keine Einsatzminuten.