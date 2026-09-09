oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Steht Verkauf bevor?

FC Bayern setzt Michael Olise eine Deadline

SR
von
Ein Fußballspieler im roten Bayern-Trikot läuft auf dem Spielfeld.
© IMAGO/DeFodi Images
Immer wieder wird Michael Olise mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Nun stellen ihm die Bayern öffentlich eine Entscheidungs-Deadline.
OE24 auf Google bevorzugen

Seit seinem Wechsel von Crystal Palace zu den Bayern 2024 arbeitete sich der Franzose zu einem der stärksten Spieler des Weltfußballs hinauf.

Mit satten 45 Toren und 55 Vorlagen in nur 111 Pflichtspielen schoss er die Bayern nicht nur zu mehreren Titeln, sondern macht auch die Topklubs auf sich aufmerksam.

Vertrag bis 2029 in München

Allen voran Real Madrid jagt den Edelzangler und soll bereit sein tief in die Tasche zu greifen. Zwar hat der 25-Jährige in München noch Vertrag bis 2029, doch der Klub will ihn verlängern.

Geht es nach einem Interview von Sportchef Max Eberl mit der "SportBild", wurde ihm dafür auch eine klare Deadline gesetzt: "Wir sollten bis zum nächsten Sommer wissen, ob es eine Tendenz zur Verlängerung von seiner Seite aus gibt oder nicht."

Auch interessant

22-Jährige trainiert jetzt türkischen Fußballklub

Verletzung: Dieses Datum hat Baumgartner im Visier

Bayern trifft auf Überraschungsteam vom letzten Jahr

Selbst wenn sich Olise aber dagegen entscheidet, werden die Verantwortlichen wesentlich mehr Ablöse verlangen, als die 53 Millionen Euro, die vor zwei Jahren gezahlt wurden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sieben Festnahmen nach Hinrichtung von Lazio-Ultra

2:1! Liverpool dreht temporeiche Partie

Schützenfest in Paris! Titelverteidiger PSG zerlegt Slovan Bratislava mit 6:1

Verletzung: Dieses Datum hat Baumgartner im Visier

FC Bayern setzt Michael Olise eine Deadline

22-Jährige trainiert jetzt türkischen Fußballklub

5:1! Barcelona zaubert sich zu Auftaktsieg

Zalazar-Traumtor! Sporting schlägt Galatasaray nach Rückstand mit 3:1

Bayern trifft auf Überraschungsteam vom letzten Jahr

Ödegaard erlöst Arsenal! Gunners feiern späten 1:0-Sieg in Neapel