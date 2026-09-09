FC Bayern setzt Michael Olise eine Deadline

Immer wieder wird Michael Olise mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Nun stellen ihm die Bayern öffentlich eine Entscheidungs-Deadline.

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Seit seinem Wechsel von Crystal Palace zu den Bayern 2024 arbeitete sich der Franzose zu einem der stärksten Spieler des Weltfußballs hinauf.

Mit satten 45 Toren und 55 Vorlagen in nur 111 Pflichtspielen schoss er die Bayern nicht nur zu mehreren Titeln, sondern macht auch die Topklubs auf sich aufmerksam.

Vertrag bis 2029 in München

Allen voran Real Madrid jagt den Edelzangler und soll bereit sein tief in die Tasche zu greifen. Zwar hat der 25-Jährige in München noch Vertrag bis 2029, doch der Klub will ihn verlängern.

Geht es nach einem Interview von Sportchef Max Eberl mit der "SportBild", wurde ihm dafür auch eine klare Deadline gesetzt: "Wir sollten bis zum nächsten Sommer wissen, ob es eine Tendenz zur Verlängerung von seiner Seite aus gibt oder nicht."

Selbst wenn sich Olise aber dagegen entscheidet, werden die Verantwortlichen wesentlich mehr Ablöse verlangen, als die 53 Millionen Euro, die vor zwei Jahren gezahlt wurden.