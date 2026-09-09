Mourinho zeigt sich nach CL-Auftakt kritisch

Im Top-Duell am ersten Champions League-Spieltag zwischen Real Madrid und Inter Mailand setzten sich die Madrilenen knapp mit 2:1 durch. Trainer Mourinho zeigte sich nach dem Spiel dennoch nicht vollends zufrieden.

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Obwohl Real Madrid in der Champions League sein erstes Spiel durch Tore von Kylian Mbappe und Federico Valverde gewinnen konnten, war Trainer Jose Mourinho nach dem Spiel nicht komplett von der Leistung seiner Mannschaft überzeugt.

Der Portugiese hatte nur für einen seiner Spieler besonderes Lob über und das war sein Torhüter Thibaut Courtois. Ohne ihm hätte das Spiel laut Mourinho auch 6:5 oder 6:6 Ende können. "Wenn Courtois heute nicht zum MVP gewählt wurde, wird er es nie", sagte der Trainer nach der Partie.

Mourinho sprach von einem "verrückten" Spiel, das ihm in dieser Form allerdings nicht gefalle. "Ich mag es, fünf, sechs, sieben Tore zu schießen", aber er wolle nicht darauf angewiesen sein, "einen völlig unglaublichen Torhüter" zu brauchen.

Mourinho stellt sich vor Mannschaft

Dennoch hatte der Trainer auch positive und zuversichtliche Worte für sein Team übrig. Valverdes Treffer sei nämlich kein Zufall gewesen, sondern das Resultat einer starken Interpretation des Spiels durch den Uruguayer und das Team. "Drei sehr wichtige Punkte. Ich bin überzeugt, dass wir uns qualifizieren werden", erklärte Mourinho mit Blick auf die K.o.-Phase.

Außerdem stellte sich der Trainer auch vor Flügel-Star Vini Jr.. Vini sei derweil noch nicht bei seiner Bestform, wisse das aber selbst und arbeite "mehr als je zuvor", um wieder Spiele zu entscheiden, merkte der Coach an. Defensive Schwächen des Brasilianers hätten auch mit Ermüdung zu tun gehabt: "Es ist nicht einfach, aber er hat großen Einsatz gezeigt. Ich habe immensen Respekt vor diesem Vinicius", betonte Mourinho.

Auf vereinzelte Buhrufe aus dem Publikum gegenüber Mbappe sowie bei Vinicius ging der Portugiese nicht näher ein. Zum Franzosen erklärte Mourinho lediglich: "Als er ausgewechselt wurde, gab ich ihm einen Kuss, und das bedeutet für mich Respekt für die Arbeit mit dem Team."

Kuriose Szene bei Vinicius-Auswechslung

Zu einer kuriosen Situation kam es für die Königlichen in der Schlussphase. In der 87. Minute sollte Vinicius Junior für Alvaro Carreras ausgewechselt werden – doch dazu kam es zunächst nicht.

Da sich Vinicius nach Ansicht von Schiedsrichter Michael Oliver zu langsam vom Platz bewegte, wurde Carreras die Einwechslung zunächst verweigert. Hintergrund ist eine neue Regel, nach der ein ausgewechselter Spieler das Spielfeld innerhalb von zehn Sekunden verlassen muss.

Carreras (li.) wartet auf seine Einwechslung während Mourinho Vini Jr. applaudiert © IMAGO/Alberto Gardin

Real Madrid musste dadurch zunächst mit einem Mann weniger weiterspielen. Inter versuchte, die Überzahl auszunutzen, und kam nach einem Angriff über die linke Seite durch Henrikh Mkhitaryan zum Abschluss. Thibaut Courtois konnte den Schuss jedoch entschärfen.

Erst nach der nächsten Spielunterbrechung durfte Carreras schließlich ins Spiel kommen. Real Madrid brachte die knappe 2:1-Führung über die Zeit und startete damit erfolgreich in die Champions-League-Saison.