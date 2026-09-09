Schock um BVB-Shootingstar Karetsas

Für Borussia Dortmund gestaltete sich der Auftakt in die diesjährige Champions-League-Saison grundsätzlich erfreulich. Mit einem 3:2 gegen den FC Villarreal konnte der BVB die ersten drei Punkte einfahren. Für einen Schockmoment sorgte jedoch Neuzugang Konstantinos Karetsas (18).

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Während des Champions-League-Auftakts gegen Villarreal erlebten die Dortmunder früh in der Partie einen Schockmoment. In der 24. Minute hob Karetsas während eines Angriffs plötzlich den Arm und legte sich auf den Rasen. Der erst in diesem Sommer zum BVB gewechselte Grieche wurde anschließend mehrere Minuten von zwei Ärzten behandelt.

Schnell war klar, dass es für Karetsas nicht weitergehen würde. Der 18-Jährige wurde auf einer Trage vom Feld gebracht und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Kurz darauf gab der Verein Entwarnung: Karetsas habe Kreislaufprobleme gehabt und befinde sich den Umständen entsprechend gut.

Verein gibt Update

Nach dem Schlusspfiff äußerte sich der Verein über die eigenen Kanäle erneut zum Gesundheitszustand des Neuzugangs. Sportchef Lars Ricken zeigte sich besorgt, betonte aber zugleich, dass sich zuvor nichts angedeutet habe.

"Er hat Kreislaufprobleme gehabt. Da hatte sich nichts angedeutet. Er ist ins Krankenhaus gefahren, zu weiteren Untersuchungen", sagte Ricken. Zugleich warnte er davor, über die Ursache zu spekulieren.

Sportdirektor Ole Book äußerte sich bereits in der Halbzeitpause: "Ich bin mit ihm rausgegangen, aber er war in dem Moment nicht direkt sprachfähig. Wir hoffen natürlich, dass es ganz, ganz schnell besser wird und dass es nichts Ernsthaftes ist".

Nwaneri als Ersatz

Für Karetsas kam der ebenfalls erst im Sommer zum BVB gewechselte Ethan Nwaneri in die Partie. Der junge Engländer war ursprünglich als Ersatzmann für den zweiten Griechen im Dortmunder-Kader Giannis Konstantelias gekommen.

Konstantelias fehlt den Schwarz-Gelben nämlich bereits mit einem Kreuzbandriss, den er sich beim Bundesliga-Auftakt zugezogen hat. Ein längerer Ausfall von Karetsas wäre somit bei den Dortmundern nur noch schwer zu kompensieren - könnte jedoch den ÖFB-Teamspielern Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka mehr Chancen auf Einsatzeit geben.