Supercomputer hat gerechnet: Dieser Star holt den Ballon d’Or

Paris war gestern, jetzt ist London an der Reihe! Zum 70. Jubiläum zieht der Ballon d’Or erstmals in die englische Hauptstadt. Am 26. Oktober wird dort der beste Fußballer der Welt gekürt. Doch wer hat die besten Karten auf die begehrte Trophäe? Wir haben unseren Supercomputer rechnen lassen. Er hat die Leistungen, Titel und individuellen Zahlen der heißesten Kandidaten unter die Lupe genommen – und kommt zu einem durchaus überraschenden, aber klaren Ergebnis.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Denn zwischen Weltmeistern, Champions-League-Helden und Torjägern der Extraklasse kristallisiert sich ein Favorit heraus, der für die London-Premiere kaum passender sein könnte.

Kane mit Heimvorteil?

Harry Kane steht in unserer Berechnung ganz oben. Der Bayern-Star kommt auf eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 45 Prozent und lässt damit Lamine Yamal und Kylian Mbappé hinter sich. Kanes Argumente sind stark: 61 Tore in allen Wettbewerben, das Double aus Meisterschaft und Pokal mit Bayern und die Torjägerkanone in der Bundesliga. Dazu führte der Engländer die Münchner bis ins Halbfinale der Champions League. Mit England erreichte er bei der WM 2026 den dritten Platz.

Auch die Buchmacher haben Kane ganz oben auf dem Zettel. Seine Quote liegt aktuell bei 1,58 – die klare Bestmarke im Favoritenfeld.

Und dann wäre da noch die besondere Bühne: Zum ersten Mal findet die Ballon-d’Or-Gala nicht in Paris, sondern in London statt. Ausgerechnet in der Heimatstadt des Bayern-Stars. Für Kane könnte die große Preisnacht damit tatsächlich zum Heimspiel werden.

Yamal ist der erste Herausforderer

Doch unser Supercomputer sieht Kane keineswegs uneinholbar vorne. Lamine Yamal kommt auf eine Gewinnchance von 30 Prozent. Der 19-Jährige hat mit Spanien den WM-Titel 2026 gewonnen und mit Barcelona zudem die spanische Meisterschaft gefeiert. Dazu lieferte der Offensivstar auch individuell ab: 24 Tore und 18 Assists stehen in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend zu Buche.

Die Buchmacher sehen Yamal ebenfalls als ersten Verfolger. Seine Quote von 5,50 macht deutlich, dass der Spanier durchaus Chancen auf den ganz großen Coup besitzt.

Lamine Yamal. © Getty Images

Mbappé: Weltklasse-Zahlen, aber ein Problem

Kylian Mbappé landet in unserer Berechnung auf Rang drei. Unser Supercomputer gibt dem Real-Madrid-Star eine 20-prozentige Chance. Seine persönliche Bilanz ist beeindruckend: 25 La-Liga-Tore, die Torjägerkanone, insgesamt 42 Treffer in allen Wettbewerben und zehn Tore bei der WM 2026 – ebenfalls Bestwert. Außerdem schrieb Mbappé Fußballgeschichte. Mit mittlerweile 22 WM-Toren ist er der erfolgreichste Torschütze der Weltmeisterschaft und hat damit Lionel Messi vom Thron gestoßen.

Kylian Mbappé. © Getty Images

Ein entscheidendes Puzzleteil fehlt ihm allerdings: Die großen Titel. Während Kane das Double holte und Yamal Weltmeister wurde, kann Mbappé in dieser Kategorie nicht mithalten - sowohl mit Real Madrid als auch mit Frankreich. Seine Buchmacherquote von 7,00 unterstreicht Rang drei.

Rodri und Kvaratskhelia lauern

Dahinter folgen Rodri und Khvicha Kvaratskhelia. Beide werden von den Buchmachern mit einer Quote von 9,00 gehandelt. Rodri bringt den Weltmeistertitel mit Spanien und die Auszeichnung als Spieler des Turniers mit. Kvaratskhelia wiederum kann mit dem Triumph in der Champions League punkten und wurde zum Spieler der Saison in der Königsklasse gewählt.

Unser Ballon-d’Or-Ranking

Ballon-d'Or-Ranking, Buchmacherquoten: Bwin.com. © KI-Fotomontage

Noch ist der Ballon d’Or nicht vergeben. Doch die Richtung ist klar: Kane geht als Gejagter ins Rennen. Und sollte er sich am 26. Oktober tatsächlich durchsetzen, wäre es ein ganz besonderer Triumph.