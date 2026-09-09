Intimes Foto: Wie eng ist Trump mit Natalie Harp?

Ein intimes Foto von einem gemeinsamen Wochenende ist aufgetaucht: Donald Trump sorgt für Tuschel-Thema mit enger Mitarbeiterin Natalie Harp.

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Ein Foto von Donald Trump und seiner engen Vertrauten Natalie Harp sorgt derzeit im Netz für heftige Diskussionen und Spekulationen über ihre angebliche Beziehung. Die Aufnahmen zeigen die beiden in einer entspannten Situation auf Trumps Golfplatz und werfen Fragen über das Privatleben des ehemaligen US-Präsidenten auf.

Spekulationen um intimes Foto auf dem Golfplatz

Das vieldiskutierte Bild wurde auf der Plattform X von einem User namens Vince Monroy geteilt. Es zeigt Donald Trump gemeinsam mit Natalie Harp, wie sie kurz vor dem Abflug an seinem Golfclub zusammensitzen. Beide tragen sportliche Baseballcaps und wirken im Gespräch sichtlich vertraut, während die Mitarbeiterin entspannt lächelt. Diese Szene hat im Netz eine Welle der Empörung und wilde Spekulationen über das Verhältnis der beiden ausgelöst.

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Viele Beobachter beschreiben die Atmosphäre auf dem Foto als auffallend vertraut und gemütlich. In den sozialen Netzwerken häufen sich seither die Kommentare, in denen das Verhalten als unangemessen kritisiert wird. Gleichzeitig fragen sich viele User, wo sich Trumps Ehefrau Melania währenddessen aufhielt, da das Paar in letzter Zeit nur noch selten gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurde.

Harte Kritik in den sozialen Medien

Die Reaktionen im Internet ließen nicht lange auf sich warten und fallen teilweise extrem scharf aus. Besonders auf der Plattform X (ehemals Twitter) häufen sich die negativen Kommentare und die Kritik der User:

"Er muss die ekelhafteste Person sein, die je ein Regierungsamt innehatte."

"Wo ist eigentlich Melania?"

"Präsident Harp und First Lady Trump."

"Die Säule der Moral."

"Das ist in so vielerlei Hinsicht ein grausiges Bild."

"Abscheulich."

Demgegenüber stehen jedoch auch Stimmen, die die Aufregung um das Foto für völlig übertrieben halten. Einige Nutzer wiesen darauf hin, dass es aufgrund von Harps beruflicher Funktion völlig normal sei, dass sie viel Zeit in der Nähe des ehemaligen Präsidenten verbringt. Sie betonen folgende Punkte:

"Wen kümmert es überhaupt?"

"Ist das wirklich euer Ernst?"

"Warum ist es wichtig, mit wem er zusammen ist? Mir ist es lieber, er zeigt sich mit dieser Person als mit Wladimir Putin."

Die engste Vertraute im inneren Kreis

Die 35-jährige Natalie Harp gilt seit geraumer Zeit als eine der loyalsten und am längsten dienenden Mitarbeiterinnen im engsten Umfeld von Donald Trump. Obwohl sie sich in der Vergangenheit meist im Hintergrund hielt, rückt sie durch ihre häufigen gemeinsamen Auftritte in letzter Zeit immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Erst am vergangenen Wochenende wurde sie wieder an Trumps Seite gesichtet, als sie während seines Aufenthalts im exklusiven Golfclub Bedminster ein weißes Golf-Cart lenkte, während der Präsident in unmittelbarer Nähe spielte.

Diese ständige Präsenz befeuert die Gerüchte über eine angebliche Ehekrise im Hause Trump. Insidern zufolge soll sich die Ehe zwischen Donald und Melania Trump auf einem historischen Tiefpunkt befinden, wofür eine "störende Wahrheit" verantwortlich sein soll. Zudem heißt es, Trump lebe in ständiger Angst und habe sich mit einem "inneren Kreis" umgeben, um ein brisantes Geheimnis zu schützen.