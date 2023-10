Sollten 'American Staffordshire Terrier' in Österreich verboten werden?

Kampfhund-Opfer (60) von Ehemann nur an Kleidung identifiziert Bei der tödlichen Hunde-Attacke in Naarn in Oberösterreich wurde eine Nachbarin von einem American Stafford Terrier zerfleischt. Die 60-Jährige wurde so schwer verletzt, dass ihr geschockter Gatte sie nur anhand der Kleidung identifizieren konnte.