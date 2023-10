Der American Stafford Terrier Elmo zerfleischte eine direkte Nachbarin (60).

Nach der tödlichen Hunde-Attacke am Montagmorgen in Naarn wurde der Hund „Elmo“ noch am Abend eingeschläfert. Eine Angehörige der Besitzerin erklärte schon am Nachmittag: „Wir werden ihn einschläfern lassen.“

Video zum Thema: American Stafford beißt Joggerin tot

Die fürchterliche Attacke ereignete sich um 9.15 im Gemeindeteil Sebern. Auf einem Schotterweg begegnete die Besitzerin eines American Staffordshire Terrier – sie wohnt mit ihrer Ehefrau, zwei weiteren Hunden und einem einjährigen Kind erst seit vier Jahren in der Nähe – ihrer dahinjoggenden Nachbarin (60).

Dabei geriet alles außer Kontrolle, der Hund namens „Elmo“ ging auf die Frau, die direkt gegenüber wohnte, los und zerfleischte sie regelrecht. Die Züchterin versuchte einzugreifen, wurde auch mehrmals gebissen. Die Joggerin starb noch an Ort und Stelle.

Kampfhunde-Zucht war ihr ganzer Stolz



Das Züchterinnenpaar von Naarn war vernarrt in seine Zucht von American Stafford Terriers, zu der auch Elmo gehört. Zuletzt posteten sie auf Facebook überglücklich dass der C-Wurf ihrer Zucht da sei: In 2,5 Stunden wurden sieben Welpen, drei davon Rüden und vier Hündinnen zur Welt gebracht. Wie es mit der Zucht weitergeht ist unklar. Bürgermeister Martin Gaisberger stellte aber gegenüber ÖSTERREICH schon kurz nach dem Unglück klar, dass „der Hund weg muss“.