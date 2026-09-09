Bayern trifft auf Überraschungsteam vom letzten Jahr

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Zum Start der Champions-League-Saison dürfen sich Fußball-Fans auch am Donnerstag auf Spiele in der Königsklasse freuen. Mit Bayern München und Manchester United starten weitere Top-Teams in den Wettbewerb.

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Mit dem Heimspiel gegen FK Bodø/Glimt am Donnerstagabend (21 Uhr/live Sky) startet der FC Bayern in die Ligaphase der Königsklasse. Die war für die Münchner in der Vorsaison nur eine Durchgangsstation und soll auch in der neuen Spielzeit nicht zum Stolperstein werden. "Wir wollen unter die ersten Acht kommen, das ist das klare Ziel", gab Sportvorstand Max Eberl unmittelbar nach der Auslosung aus.

Ein erfolgreicher Auftakt wäre da hilfreich – und genau hier haben die Bayern einen Trumpf in der Hinterhand: ihre Heimstärke dank der Fans in der Allianz Arena. Seit einem 2:3 gegen Manchester City im Dezember 2013 hat der FC Bayern in der Gruppen- bzw. Ligaphase der Champions League zuhause nicht mehr verloren – von 38 Heimspielen in der Vorrunde des Wettbewerbs wurden in diesem Zeitraum 36 gewonnen und zwei endeten mit einem Remis.

Kompany warnt vor starken Norwegern

Doch die Bayern sollten vor ihrem morgigen Gegner gewarnt sein. Denn Bodø/Glimt war letztes Jahr in der Champions League der große Favoritenschreck. Mit Siegen über Manchester City, Atlético Madrid und Inter Mailand schaffte man den Einzug ins Achtelfinale.

Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany findet nur lobende Worte für die Norweger: "Bodø/Glimt ist eine tolle Geschichte für den Fußball. Je mehr man sie analysiert, desto mehr merkt man, dass es alles einen Sinn ergibt. Jeder Spieler kann viel laufen, jeder Spieler will verteidigen und pressen. Sie haben eine klare Idee, die Spieler gehen diese Idee klar mit. Es ist schwierig, das zu implementieren, da geht es auch um die Transfers. Mit dem Geld, das sie zur Verfügung haben, sollte man eigentlich nicht mit den Teams mithalten, aber sie machen es – das ist das größte Kompliment, das man machen kann."

LASK schaut besonders auf Duell

Nicht nur für alle Bayern-Fans, sondern auch aus österreichischer Sicht wird das Duell morgen eines sein, auf das man genau achten sollte. Denn der LASK trifft am 24. November ebenfalls auf Bodø/Glimt.

Wollen die Linzer Punkte mitnehmen, wird es einen guten Plan brauchen, um die disziplinierten Norweger vor Probleme zu stellen. Immerhin wurde das Team von Trainer Kjetil Knutsen zuletzt sogar für den Ballon d'Or nominiert und hat am 26. Oktober, genauso wie sein Gegner Bayern München, die Chance, als bestes Männerteam des Jahres ausgezeichnet zu werden.

Como und Sabah geben CL-Debüt

Mit Como und Sabah feiern am Donnerstag zudem zwei Teams ihr Champions-League-Debüt. Erstmals schafften die beiden die Qualifikation für die Königsklasse.

Für Como geht es zuhause gegen RB Leipzig (21 Uhr/live Sky). Como-Präsident Mirwan Surwazo belohnt dabei die ältesten Fans, die schon so lange auf die Teilnahme an der Champions League warten. Ihnen will er sein eigenes Ticket und die Tickets einiger Vorstandsmitglieder zur Verfügung stellen.

Nico Paz (re.) und Martin Baturina sind bereit für CL-Start © IMAGO/Buzzi

Der erst 2017 gegründete aserbaidschanische Klub Sabah FK ist hingegen auswärts bei Manchester United zu Gast (21 Uhr/live Sky) und darf sich auf eine großartige Atmosphäre freuen.