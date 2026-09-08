Kracher an der Anfield Road! Liverpool fordert Atletico Madrid

Königsklassen-Kracher an der Anfield Road! Der FC Liverpool empfängt Atletico Madrid zum Auftakt der Champions-League-Ligaphase. Coach Andoni Iraola peilt den nächsten Heimsieg an.

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Der FC Liverpool startet am Mittwochabend mit einem echten Schlager in die neue Ligaphase der UEFA Champions League (21:00 Uhr/live CANAL+ & Sport24-Liveticker). Die Reds empfangen den spanischen Topklub Atletico Madrid an der Anfield Road. Für Liverpools neuen Cheftrainer Andoni Iraola ist es die Premiere auf der ganz großen europäischen Bühne. Mit den "Rojiblancos" reist eine erfahrene Mannschaft nach England, die vom dienstältesten Trainer des Bewerbs, Diego Simeone, angeführt wird.

Endlich erster Ligasieg und torgefährliche Offensivreihe

Die Gastgebern reisen nach einem holprigen Saisonstart in der Premier League mit Rückenwind an. Am vergangenen Freitag feierten die Reds beim 2:0-Auswärtserfolg gegen Ipswich Town ihren ersten Pflichtspielsieg unter Iraola. Dabei avancierte Sommer-Neuzugang Alexander Isak mit einem Blitz-Doppelpack in den ersten neun Spielminuten zum Matchwinner. Generell präsentiert sich die Offensive der Engländer äußerst treffsicher: In den letzten neun Wettbewerbsspielen traf der Traditionsklub immer ins gegnerische Tor.

Atletico fordert Auflehnung nach Dämpfer in La Liga

Atletico Madrid musste hingegen am Wochenende den ersten Dämpfer der laufenden Saison hinnehmen. Das Simeone-Team unterlag bei Athletic Bilbao klar mit 0:3 und kassierte damit die erste Niederlage nach zuvor zwei Siegen und einem Remis. Vor allem die Defensive wackelte zuletzt überraschend bedenklich: In den vergangenen drei Begegnungen kassierten die Spanier gleich sechs Gegentreffer nach dem Seitenwechsel. Dennoch reisen die Madrilenen selbstbewusst nach Liverpool, wo sie in europäischen Bewerben bereits denkwürdige Schlachten schlugen.

Personalsorgen und personelle Wechselspiele auf beiden Seiten

Beide Trainer haben vor dem mit Spannung erwarteten Duell mit Personalsorgen zu kämpfen. Bei den Hausherren fehlen Neuzugang Hugo Ekitike sowie Conor Bradley und Giovanni Leoni verletzungsbedingt. Dagegen drängt PSG-Import Bradley Barcola auf seinen ersten Startelf-Einsatz auf dem rechten Flügel. Bei Atletico fällt Stürmer Alexander Sorloth mit einer Oberschenkelverletzung aus. Dafür könnte Kapitän Koke sein 150. Spiel in einem UEFA-Klubwettbewerb absolvieren, während Neuzugang Jonathan David in der Sturmspitze erwartet wird.