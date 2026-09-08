Irres CL-Spektakel
Dortmund besiegt Villarreal 3:2 nach Guirassy-Doppelpack
Borussia Dortmund hat sich zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison durchgesetzt. Das Team von Cheftrainer Niko Kovac bezwang den spanischen Vertreter FC Villarreal im Signal-Iduna-Park mit 3:2 (0:0). Nach einer zunächst zähen ersten Halbzeit entwickelte sich nach der Pause ein mitreißendes Offensivspektakel.
Schreckminute um Karetsas und BVB-Führung nach der Pause
Die erste Hälfte bot kaum spielerische Glanzpunkte, wurde jedoch von einem Schreckmoment überschattet: BVB-Youngster Konstantinos Karetsas musste in der 27. Minute nach Kreislaufproblemen unter Tränen auf einer Trage ausgewechselt werden. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie drastisch an Fahrt auf. Ein Eigentor von Renato Veiga nach starker Vorarbeit von Maximilian Beier brachte den BVB in der 53. Minute in Front. Villarreal schlug durch einen Kopfball von Santiago Mourino nach einer Ecke in der 67. Minute zurück.
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Serhou Guirassy glänzt im 100. Pflichtspiel für Dortmund
In der Schlussphase avancierte Jubilar Serhou Guirassy im seinem 100. Spiel für Schwarz-Gelb endgültig zum Mann des Tages. Zunächst drückte der Stürmer eine Maßflanke des eingewechselten Jokers Fabio Silva zum 2:1 über die Linie (80.), ehe er nur vier Minuten später einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter souverän zum 3:1 verwandelte (85.). Ein unglückliches Eigentor von Guirassy in der Nachspielzeit (90.+3) machte die Schlussoffensive der Spanier noch einmal spannend, änderte jedoch nichts mehr am verdienten Heimsieg der Dortmunder.
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