Ballon d’Or 2026: Wer krönt sich zum besten Fußballer der Welt?

Die Jagd auf den prestigeträchtigsten Einzelpreis im Weltfußball ist eröffnet: Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Erling Haaland und Kylian Mbappé – die Liste der großen Namen ist lang. Am Dienstag wurden die 30 Nominierten für den Ballon d’Or 2026 bekanntgegeben. Die große Entscheidung fällt am 26. Oktober.

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Die Fußballwelt blickt in diesem Jahr nicht nach Paris, sondern nach London. Zum 70. Jubiläum des Ballon d’Or findet die prestigeträchtige Gala erstmals in der englischen Hauptstadt statt. Am 26. Oktober wird dort der beste Fußballer der Welt gekürt – und die Liste der Anwärter hat es in sich.

Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Kylian Mbappé und zahlreiche weitere Weltstars wurden am Dienstag als Kandidaten für die begehrte Trophäe nominiert. Nach vielen Jahren in Paris bekommt die Verleihung damit eine neue Bühne – und könnte ausgerechnet für einen Londoner zum Heimspiel werden.

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Kane mit Heimvorteil?

Einer der Topfavoriten kommt nämlich direkt aus der Gastgeberstadt. Harry Kane könnte den Ballon d’Or vor heimischem Publikum in Empfang nehmen. Der Bayern-Star blickt auf eine herausragende Saison zurück: Mit den Münchnern gewann er das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal, zudem sicherte er sich mit 36 Bundesliga-Toren zum dritten Mal in Folge die Torjägerkanone.

Auch bei der WM war Kane für England ein wichtiger Faktor, wenngleich im Halbfinale gegen Argentinien Endstation war. Bayerns Sportvorstand Max Eberl hält den Stürmer dennoch für einen würdigen Sieger.

Yamal & Rodri als Weltmeister

Auch Lamine Yamal zählt zu den heißesten Anwärtern. Der 19-jährige Spanier sammelte mit Spanien nach dem EM-Titel auch den WM-Pokal und war dabei erneut eine zentrale Figur, auch wenn er dabei nicht in Höchstform agierte. Mit Barcelona wurde Yamal zudem spanischer Meister. Sein Landsmann Rodri hat ebenfalls ein starkes Argument auf seiner Seite: den WM-Titel. Der Mittelfeldspieler, der im Sommer von Manchester City zu Barcelona wechselte, wurde beim Turnier in Nordamerika außerdem als bester Spieler ausgezeichnet.

Champions-League-Sieger im Rennen

Mit Titelverteidiger Ousmane Dembélé, Vitinha und Khvicha Kvaratskhelia befinden sich auch drei Champions-League-Sieger unter den großen Favoriten. Kvaratskhelia gewann mit seinem Klub zum zweiten Mal in Folge die Königsklasse und wurde anschließend zum Spieler der Saison gewählt.

Kylian Mbappé wiederum kann mit beeindruckenden Zahlen auftrumpfen, aber mit keinem Titel. Der Real-Madrid-Star erzielte in der Champions League 15 Treffer – Bestwert im Wettbewerb – und wurde bei der WM mit zehn Toren Torschützenkönig. Auch Erling Haaland, Lionel Messi, Michael Olise, Jude Bellingham, Achraf Hakimi, Lautaro Martínez, Luis Díaz, Gabriel und Declan Rice dürfen sich Hoffnungen machen.

Alajbegovic für Bester Youngster nominiert

Insgesamt stehen 30 Spieler auf der Liste. Einer von ihnen wird am 26. Oktober in London den Ballon d’Or in die Höhe stemmen. Auch die Auszeichnungen für die beste Fußballerin, den Trainer des Jahres, die Mannschaft des Jahres, das Tor des Jahres und den besten Youngster werden an diesem Abend vergeben. In der Nachwuchskategorie ist mit Ex-Salzburger Kerim Alajbegovic indirekt auch ein Spieler aus der österreichischen Bundesliga vertreten.