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1-Jahres-Vertrag

Dank alter Bekannter: Austria verstärkt sich im Mittelfeld

SR
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Ein junger Mann im lila Austria Wien Trikot lächelt vor einem lila Vorhang.
© Daniel Shaked/FK Austria Wien
Die strauchelnde Wiener Austria hat sich mit Valentino Müller verstärkt.
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Der zentrale Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Violetten einen Vertrag bis Saisonende, wie der Bundesligist am Dienstag bekannt gab.

Müller war ablösefrei, nachdem sein Vertrag bei der WSG Tirol ausgelaufen war. In der vergangenen Saison erzielte der 27-Jährige zehn Tore für die Wattener, bei denen er auch die Kapitänsschleife trug.

Die Austria liegt nach fünf Runden mit nur einem Sieg bei vier Niederlagen am Tabellenende. Müller soll für mehr Stabilität im Mittelfeld sorgen. "Wir gewinnen einen erfahrenen und spielstarken Mittelfeldspieler, der uns sofort weiterhelfen kann", meinte Sport-Vorstand Tomas Zorn.

Müller: "Gesamtpaket hat mich gereizt"

Der Vorarlberger sagte: "Das Gesamtpaket bei Austria Wien hat mich richtig gereizt. Die Austria ist ein großer Traditionsverein und in dieser jungen Mannschaft ist meine Erfahrung gefragt, und ich übernehme gerne Verantwortung."

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Zudem trifft Müller auf viele bekannte Gesichter, wie er betonte: Jojo, Reini und Wiesi kenne ich aus meiner Zeit beim LASK, Mandi aus Altach und Joe vom Nationalteam (U21, Anm.)."

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