Dank alter Bekannter: Austria verstärkt sich im Mittelfeld

Die strauchelnde Wiener Austria hat sich mit Valentino Müller verstärkt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der zentrale Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Violetten einen Vertrag bis Saisonende, wie der Bundesligist am Dienstag bekannt gab.

Müller war ablösefrei, nachdem sein Vertrag bei der WSG Tirol ausgelaufen war. In der vergangenen Saison erzielte der 27-Jährige zehn Tore für die Wattener, bei denen er auch die Kapitänsschleife trug.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Austria liegt nach fünf Runden mit nur einem Sieg bei vier Niederlagen am Tabellenende. Müller soll für mehr Stabilität im Mittelfeld sorgen. "Wir gewinnen einen erfahrenen und spielstarken Mittelfeldspieler, der uns sofort weiterhelfen kann", meinte Sport-Vorstand Tomas Zorn.

Müller: "Gesamtpaket hat mich gereizt"

Der Vorarlberger sagte: "Das Gesamtpaket bei Austria Wien hat mich richtig gereizt. Die Austria ist ein großer Traditionsverein und in dieser jungen Mannschaft ist meine Erfahrung gefragt, und ich übernehme gerne Verantwortung."

Zudem trifft Müller auf viele bekannte Gesichter, wie er betonte: Jojo, Reini und Wiesi kenne ich aus meiner Zeit beim LASK, Mandi aus Altach und Joe vom Nationalteam (U21, Anm.)."