LASK-Königsabenteuer: Die besten Kracher kommen erst

Mit dem Anpfiff am Dienstag bei AEK Athen (18.45 Uhr/live auf Sky) beginnt das Champions-League-Abenteuer des LASK – und auf die Linzer wartet ein Fußball-Herbst der Superlative. Die Kassa klingelt, die Ticket-Nachfrage explodiert und im Jänner wartet das wohl größte Königsklassen-Highlight.

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Das "Wunder von Linz" hat dem LASK die Tür zur Königsklasse geöffnet. Jetzt heißt es: Willkommen im Fußball-Wahnsinn! Denn mit dem Aufstieg in die Champions-League-Ligaphase hat sich Österreichs Double-Sieger nicht nur Vereinsgeschichte geschrieben, sondern auch einen Millionenregen ausgelöst.

Allein das Startgeld der UEFA beträgt satte 18,62 Millionen Euro. Und das ist erst der Anfang: Für jeden Sieg gibt es weitere 2,1 Millionen, für einen Punkt immerhin 700.000 Euro. Selbst bei acht Niederlagen würden laut "Football Meets Data" rund 29,4 Millionen Euro in der Linzer Kassa landen.

Auch Fußball-Österreich jubelt über das Celtic-Comeback. Für die Fünfjahreswertung brachte der Einzug in die Ligaphase sechs Bonuspunkte, dazu kamen 0,2 Zähler für den Sieg. Nach dem österreichischen Fünfer-Divisor ergibt das bereits 1,4 Punkte für die heimische Europacup-Bilanz.

Ein Kracher jagt den nächsten

Doch viel Zeit zum Genießen bleibt den Athletikern nicht. Nach dem Auftakt bei AEK Athen wartet am Wochenende bereits das Topspiel gegen Vizemeister Sturm Graz. Danach geht es gegen Hartberg, ehe Rapid wartet. Und genau dieses Duell könnte zur großen Generalprobe werden.

Denn danach wird es endgültig königlich: Am 14. Oktober kommt der FC Liverpool nach Linz! Anschließend warten mit Sporting Lissabon, Slovan Bratislava und Bodø/Glimt weitere internationale Brocken. Und dann kommt im Jänner der absolute Höhepunkt: Der LASK gastiert bei Rekordsieger Real Madrid im legendären Bernabéu. Mehr Champions League geht wirklich nicht.

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Fans heiß – Tickets weg!

Kein Wunder, dass bei den LASK-Fans längst das Königsklassen-Fieber ausgebrochen ist. Die Tickets für die Heimspiele sind restlos ausverkauft. Am Montag war auch das letzte Restkontingent im freien Verkauf blitzschnell vergriffen. Einzelkarten gibt es nicht – die Heimspiele wurden ausschließlich als Viererpack angeboten.

Wer trotzdem noch dabei sein will, landet schnell auf dem Schwarzmarkt. Dort werden für die begehrten Tickets teilweise bis zu 1.200 Euro verlangt. Die Arbeiterkammer Oberösterreich warnt eindringlich vor solchen Käufen. Weil die Karten personalisiert sind, ist nicht garantiert, dass Käufer damit überhaupt ins Stadion kommen. Zusätzlich droht die Gefahr gefälschter Tickets.

Für den LASK ist die Königsklasse damit weit mehr als ein paar große Spiele. Sie bringt Millionen, internationale Strahlkraft und einen Fußball-Herbst, wie ihn Linz noch nie erlebt hat. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen – und die ganz großen Kracher kommen erst noch.