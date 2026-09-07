Siegtreffer
ÖFB-Jungstar schießt Hertha an Tabellenspitze
Nachdem der 21-jährige Oluwaseun Adewumi im Sommer 2024 vom FAC nach England zum FC Burnley wechselte, verliefen die ersten beiden Jahre im Ausland für den dynamischen Offensivspieler nicht wie erwünscht. Bei Leihen zum FC Dundee und Cercle Brügge konnte sich der Angreifer nicht vollends durchsetzen und kam insgesamt nur auf acht Ligatore in zwei Jahren.
Somit entschied man sich zusammen mit dem FC Burnley, für das Jahr 2026/27 eine weitere Leihe einzugehen. Dieses Jahr stürmt der Österreicher für die Hertha aus Berlin und scheint sich dort auch schon richtig eingegroovt zu haben.
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Bei Hertha als Joker überzeugend
Für die Herthaner stand Adewumi zwar in der Liga noch bei keinem seiner vier Spiele von Anfang an am Platz. Mit drei Toren und einigen guten Offensivaktionen wusste der Jungstar die Fans jedoch schon zu begeistern. Ein besonders wichtiges Tor gelang ihm dabei dieses Wochenende gegen Magdeburg.
Nachdem er in der Halbzeit eingewechselt wurde, schlug Adewumi direkt wieder als Joker zu. Mit einem Tor in der 47. Minute stellte er auf 2:1 für die Hertha und entschied damit das Spiel zugunsten der Berliner. Somit steht er mit seinem neuen Verein nach vier Spielen mit vier Siegen da und darf sich über die zwischenzeitliche Tabellenführung freuen.
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