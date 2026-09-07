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Siegtreffer

ÖFB-Jungstar schießt Hertha an Tabellenspitze

SR
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BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 06: Oluwaseun Adewumi of Hertha BSC celebrates with fans after winning with 2:1 the 2. Bundesliga 2026/27 match between Hertha BSC and 1. FC Magdeburg at Olympiastadion on September 06, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)
© Getty Images
Hertha BSC hat dank Oluwaseun Adewumi Rang eins in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Der ÖFB-U21-Teamspieler traf für die Berliner gegen Magdeburg zum 2:1 und verhalf somit seinem neuen Klub zum perfekten Saisonstart.
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Nachdem der 21-jährige Oluwaseun Adewumi im Sommer 2024 vom FAC nach England zum FC Burnley wechselte, verliefen die ersten beiden Jahre im Ausland für den dynamischen Offensivspieler nicht wie erwünscht. Bei Leihen zum FC Dundee und Cercle Brügge konnte sich der Angreifer nicht vollends durchsetzen und kam insgesamt nur auf acht Ligatore in zwei Jahren.

Somit entschied man sich zusammen mit dem FC Burnley, für das Jahr 2026/27 eine weitere Leihe einzugehen. Dieses Jahr stürmt der Österreicher für die Hertha aus Berlin und scheint sich dort auch schon richtig eingegroovt zu haben.

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Bei Hertha als Joker überzeugend

Für die Herthaner stand Adewumi zwar in der Liga noch bei keinem seiner vier Spiele von Anfang an am Platz. Mit drei Toren und einigen guten Offensivaktionen wusste der Jungstar die Fans jedoch schon zu begeistern. Ein besonders wichtiges Tor gelang ihm dabei dieses Wochenende gegen Magdeburg.

Nachdem er in der Halbzeit eingewechselt wurde, schlug Adewumi direkt wieder als Joker zu. Mit einem Tor in der 47. Minute stellte er auf 2:1 für die Hertha und entschied damit das Spiel zugunsten der Berliner. Somit steht er mit seinem neuen Verein nach vier Spielen mit vier Siegen da und darf sich über die zwischenzeitliche Tabellenführung freuen.

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