Auslosung fix
Cup-Kracher! Wiener Derby für Rapid
"Glücksfee" Herbert Prohaska zog am Sonntag im ORF-Studio unter notarieller Aufsicht gleich drei Derby-Paarungen fürs ÖFB-Cup-Achtelfinale. Rekordmeister Rapid muss auf die Hohe Warte zur Vienna.
Double-Sieger und Titelverteidiger LASK empfängt zwischen den Champions-League-Matches bei Sporting-Lissabon (21.10.) und Slovan Bratislava (3.11.) Ried. Tiroler Derby: Wacker Innsbruck – WSG Tirol. Hartberg muss zur Austria.
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Die Achtelfinal-Paarungen:
- Wacker Innsbruck - WSG Tirol
- Schwarz-Weiß Bregenz - Red Bull Salzburg
- Hertha Wels - Wolfsberger AC
- First Vienna FC - Rapid Wien
- Austria Lustenau - Sturm Graz
- Austria Wien - TSV Hartberg
- LASK - Ried
- GAK - SCR Altach
Finale am 1. Mai 2027 im Wörthersee-Stadion
Die Cup-Achtelfinal-Partien steigen von 27. bis 29. Oktober. Danach geht‘s im Februar 2027 (9.-11.) mit dem Viertelfinale. Das Finale geht am 1. Mai in Klagenfurt über die Bühne.
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