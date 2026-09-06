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Auslosung fix

Cup-Kracher! Wiener Derby für Rapid

Fußballspieler von Rapid Wien jubeln nach einem Tor auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures
Die Auslosung zum ÖFB-Cup-Achtelfinale brachte einige Kracher-Duelle.
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"Glücksfee" Herbert Prohaska zog am Sonntag im ORF-Studio unter notarieller Aufsicht gleich drei Derby-Paarungen fürs ÖFB-Cup-Achtelfinale. Rekordmeister Rapid muss auf die Hohe Warte zur Vienna.

Double-Sieger und Titelverteidiger LASK empfängt zwischen den Champions-League-Matches bei Sporting-Lissabon (21.10.) und Slovan Bratislava (3.11.) Ried. Tiroler Derby: Wacker Innsbruck – WSG Tirol. Hartberg muss zur Austria.

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Die Achtelfinal-Paarungen:

  • Wacker Innsbruck - WSG Tirol
  • Schwarz-Weiß Bregenz - Red Bull Salzburg
  • Hertha Wels - Wolfsberger AC
  • First Vienna FC - Rapid Wien
  • Austria Lustenau - Sturm Graz
  • Austria Wien - TSV Hartberg
  • LASK - Ried
  • GAK - SCR Altach

Finale am 1. Mai 2027 im Wörthersee-Stadion

Die Cup-Achtelfinal-Partien steigen von 27. bis 29. Oktober. Danach geht‘s im Februar 2027 (9.-11.) mit dem Viertelfinale. Das Finale geht am 1. Mai in Klagenfurt über die Bühne.

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