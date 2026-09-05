5:2! Rapid dreht gegen Klagenfurt spät auf

Rapid hat sich das Ticket für das Achtelfinale im ÖFB-Cup gesichert. Bei Austria Klagenfurt mühten sich die Hütteldorfer lange Zeit, am Ende hieß es aber 5:2 für Grün-Weiß – Traumtore inklusive!

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Rapid dominierte am Wörthersee zwar klar, brachte den Gegner aber zweimal zurück ins Spiel.

So egalisierte Tristan Schoppitsch (34., 46.) die Führung der Wiener, die in der ersten Hälfte durch Matthias Seidl (28.) und Wurmbrand (40.) trafen.

Die neuerliche Führung durch Wurmbrand (57.) ließ sich Grün-Weiß dann aber nicht mehr nehmen.

Nicolas Bajilcz (62.) und Wurmbrand zum Dritten (69.) machten den Sack gegen den Drittligisten zu.