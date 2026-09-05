Traumtore im Cup
5:2! Rapid dreht gegen Klagenfurt spät auf
Rapid dominierte am Wörthersee zwar klar, brachte den Gegner aber zweimal zurück ins Spiel.
So egalisierte Tristan Schoppitsch (34., 46.) die Führung der Wiener, die in der ersten Hälfte durch Matthias Seidl (28.) und Wurmbrand (40.) trafen.
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Die neuerliche Führung durch Wurmbrand (57.) ließ sich Grün-Weiß dann aber nicht mehr nehmen.
Nicolas Bajilcz (62.) und Wurmbrand zum Dritten (69.) machten den Sack gegen den Drittligisten zu.
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