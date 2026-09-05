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ÖFB-Cup-Aufstieg

6:0! Austria schießt sich Frust von der Seele

Eine Fußballmannschaft in roten Trikots steht im Kreis vor jubelnden Fans mit violetten Bannern.
© GEPA pictures
Die Wiener Austria hat den Liga-Frust der letzten Wochen im ÖFB-Cup gegen Traiskirchen mit einer Tor-Party entladen. Die Veilchen siegten locker mit 6:0 und sicherten sich das Ticket für das Achtelfinale.
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Die nach dem 0:1 gegen die WSG drei Tage zuvor an fünf Positionen veränderte Wiener Austria stellte südlich der Hauptstadt innerhalb von 17 Minuten die Weichen auf Sieg.

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Hasan Deshishku (22.), Johannes Handl (29.), Johannes Eggestein (30.) und Daniel Nnodim (38.) trafen gegen den Regionalligisten um Ex-Austrianer Philipp Hosiner.

Im Finish der zweiten Hälfte legten Julian Hettwer (90.) und Eggestein (92.) nach und sorgten für eine Motivationsinjektion vor den wichtigen Ligaduellen mit Austria Lustenau und dem GAK.

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