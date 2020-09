Zwei Frauen gerieten am Gate aneinander. Das Video des Kampfes geht nun viral.

Ein Video, das am New Yorker Flughafens La Guardia aufgenommen wurde, geht derzeit im Internet viral. Dabei sieht man, wie zwei weibliche Passagiere am Gate aneinandergeraten und schließlich prügeln anfangen. Der Delta-Flug nach Atlanta hob wegen des Kampfes erst verspätet ab.

@Delta flight delayed due to a fight on the gate...great ???? pic.twitter.com/XMzrKUtwfM — Destiny Yemayá Davis | Marketing Strategist (@afro_eclectic) August 30, 2020

Die beiden Frauen waren bereits auf dem Weg zum Flugzeug, als die Situation eskalierte. Im 23 Sekunden langen Clip sieht man, wie die beiden Passagiere mit Fäusten aufeinander einschlagen und zu Boden gehen.

Was den Kampf ausgelöst hat, ist bisher unbekannt. Medienberichten zufolge sollen die beiden Frauen verwandt sein. Der Flieger konnte schließlich erst mit 30 Minuten Verspätung abheben.