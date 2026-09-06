Platzt der Wechsel? Transfer-Wirbel um Alaba

Der vereinslose ÖFB-Superstar David Alaba ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Klub. Medienberichten zufolge gibt es eine heiße Spur zu Lazio Rom, doch die Transfer-Lage bleibt unübersichtlich.

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Wien. Der 34-jährige David Alaba, der jahrelang für den FC Bayern und Real Madrid auf dem Platz stand, ist seit seinem Abschied aus Spanien ohne Verein. Der Defensiv-Allrounder kann somit jederzeit ablösefrei bei einem neuen Klub unterschreiben. Derzeit führt die heißeste Spur in die italienische Serie A zu Lazio Rom. Doch um den potenziellen Transfer gibt es aktuell widersprüchliche Berichte in den Medien.

Ganz oben auf Wunschliste

Laut der Tageszeitung "Il Messaggero" steht der Österreicher beim Traditions-Klub in Rom hoch im Kurs. Auch der "Corriere dello Sport" schreibt, dass man sich intensiv mit einer Verpflichtung beschäftigt. Die internationale Erfahrung des 34-Jährigen würde die italienische Abwehr sofort verstärken. Finanziell wäre der Deal durchaus attraktiv, da keine Ablösesumme fällig wird. Lazio-Sportdirektor Angelo Fabiani erklärte kürzlich zu den Kaderplanungen: "Der Markt für vertragslose Spieler ist weiterhin geöffnet. Ich habe es vorgezogen, einige Plätze im Kader freizuhalten, um solche Situationen genau zu beobachten." Den Namen Alaba nannte er dabei jedoch nicht explizit.

Interesse bereits wieder abgekühlt

Während einige Blätter von konkreten Plänen ausgehen, sieht "Tuttomercato" die Situation anders. Demnach sei das Thema mittlerweile abgekühlt. Es soll zwar Interesse gegeben haben, doch Lazio verfolge die Verpflichtung momentan nicht mehr aktiv weiter. Die Lage bleibt also undurchsichtig. Fest steht nur, dass sich der ehemalige Real-Star weiterhin nach einem neuen Arbeitgeber umsieht. Ob die Römer dem prominenten Akteur tatsächlich ein Angebot machen, bleibt offen.