Bayern-Legende ausgepfiffen: "Kompliment"

Bittersüßer Abschied aus seinem früheren Heim-Stadion Auf Schalke: Im Schlager der deutschen Bundesliga wurde der langjährige Teamkapitän ausgepfiffen.

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Bis 2011 war Manuel Neuer im Tor von Schalke 04 gestanden, ehe er zu Bayern München wechselte und zum Welttorhüter aufstieg. Am Samstag hatte der 40-Jährige seinen letzten Bundesliga-Einsatz an seiner früheren Wirkungsstätte. Und wie reagierten die Fans? Bei jedem Neuer-Ballkontakt gab's Pfiffe und dazu auch noch Beleidigungen.

Neuer nahm's gelassen. Dass er bei den Anhängern seines Herzensvereins so viele Emotionen wecke, sehe er als "Kompliment, als Liebe" und präzisierte: "Jeder Pfiff bei jeder Ballberührung war eigentlich ein Kompliment." Er habe es genossen, noch einmal in Gelsenkirchen zu spielen: "Es ist immer schön, hierher zurückzukehren. Diesmal war meine ganze Familie dabei." Leicht möglich, dass Neuer auch nächstes Jahr wieder Auf Schalke zu sehen sein wird, "aber dann nicht mehr mit Handschuhen".

0:0 - Muslic & Schalke stießen Bayern vom Thron

Neuer hatte am Samstag nicht allzu viel Mühe, die Null festzuhalten, dass seinen Vorderleuten (ÖFB-Star Konrad Laimer spielte durch) kein Tor gelang, fand die Tormann-Legende weniger toll. Während Bayern-Coach Vincent Kompany "zwei verlorenen Punkten" nachtrauert (und erstmals seit fast zwei Jahren dem Verlust der Tabellenspitze), bejubelt der rot-weiß-rote Trainer Miron Muslic den ersten Punktegewinn mit Aufsteiger Schalke, wo Dejan Ljubicic durchspielte und Maximilian Wöber eingewechselt wurde.