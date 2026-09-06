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7.507 Euro Schulden für jeden Niederösterreicher

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Jeder Niederösterreicher hat seine Schulden.
© Getty Images
Jede Niederösterreicherin und jeder Niederösterreicher ist mit durchschnittlich 7.507 Euro verschuldet.
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Mit diesem Pro-Kopf-Verschuldungsgrad liegt Niederösterreich im Bundesländer-Vergleich deutlich besser als die Steiermark (8.611 Euro) oder Kärnten (8.201 Euro), aber auch weit entfernt von den Bestmarken aus Tirol (3.285 Euro) und Oberösterreich (3.336 Euro).

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Diese Zahlen wurden einer Studie der Statistik Austria über die Verschuldung der Bundesländer entnommen. Als Basis für die Analyse diente der Schuldenstand aus dem Jahr 2025, wobei sowohl die Verbindlichkeiten der Länder als auch jene der Gemeinden einbezogen worden sind.

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