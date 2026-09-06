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Emotionaler Abend

Nur Frauen: Rührendes Danzer-Tribute in Tulln

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Zwei der Sängerinnen.
© Tulln Kultur/ Hans Eder
Am Freitag fand auf der Tullner Donaubühne ein Tribute-Konzert für den 2007 verstorbenen Austropop-Pionier Georg Danzer statt, der heuer 80 Jahre alt geworden wäre.
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Rund 3.000 Besucher feierten einen emotionalen Abend, bei dem ausschließlich Künstlerinnen auftraten, begleitet von der Donaubühnen-Jubiläumskombo.

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Katharina Straßer brach für ihren Auftritt sogar ihren Urlaub ab: "Es ist eine Riesen-Ehre dabei zu sein, noch dazu, wo nur Frauen die Lieder singen."

"Ein Poet, ein Dichter"

Die von Birgit Denk moderierte Show zeigte die große Bandbreite von Danzers Schaffen. Sängerin Ina Regen hob seine scharfe Wahrnehmung hervor: "Ich finde, Georg Danzer hat so fein die Gesellschaft beobachtet und das Miteinander, aber auch dort, wo das Miteinander brüchig war." Auch Maria Bill würdigte das musikalische Erbe des Liedermachers: "Er war ein Poet, ein Dichter, er hat uns Lieder geschenkt voller Ironie, Witz, Trauer, Sehnsucht und Liebe."

Ein zeitloser Interpret

Neben bekannten Klassikern wurden auch weniger populäre Stücke gespielt. Konzertbesucher Michael Erben zeigte sich davon begeistert: "Es sind auch Nummern dabei, die nicht so geläufig sind, aber sehr tiefgründig. Das ist wirklich toll." Im Sinne des Künstlers wird ein Teil der Konzerteinnahmen an die St. Anna Kinderkrebsforschung gespendet. Besucherin Romana Girschik fasste die Stimmung des Abends treffend zusammen: "Georg Danzer ist ein zeitloser Interpret gewesen und ich denke, seine Musik wird noch lange wirken."

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