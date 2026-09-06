Vier neue Fahrgeschäfte für den Herbst-Urfix

Gleich jetzt fürs Riesenrad-Speeddating anmelden, weil es immer rasch ausgebucht ist.

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Von 25. September bis 4. Oktober wird das Urfahraner Jahrmarktgelände wieder zum größten Vergnügungsareal von Oberösterreich. Beim Herbstmarkt gibt es für Fahrgeschäft-Fans besonders viel Neues: Vier Attraktionen feiern ihre Markt-Premiere

Beim Steamer rotieren auf einer riesigen Plattform zwölf Gondeln und stellen sich während der Fahrt bis zu 50 Grad schräg – die Fahrgäste werden zusätzlich von Richtungswechseln überrascht.

Ähnlich aber ärger ist das Devil Rock: Hier wirbeln zwölf frei bewegliche Gondeln durch die Luft – inklusive Überschläge und Fahrten kopfüber.

Der Musikexpress ist eine Berg- und Talbahn für die ganze Familie.

Der 7D Simulator bietet eine Kirmess-Simulation: Bewegliche Sitze, 3D-Bilder und zusätzliche Spezialeffekte sollen den Eindruck vermitteln, mitten im Geschehen zu sitzen.

Speed Dating am Riesenrad

Schmetterlinge im Bauch durch Verliebtsein sind besser als ein flaues Gefühl im Magen nach einer Fahrt mit einem Fahrgeschäft:.

Unter dem Motto "Tag der Liebe" findet am Montag, 28. September das Speed Dating am Riesenrad statt. Ab 16.30 Uhr treffen sich die Singles in der Donaualm. Nach einem Begrüßungsgetränk geht es für alle hoch hinaus. Beim Speed Dating am Riesenrad können spannende Gespräche geführt werden, während der atemberaubende Blick auf Linz für eine unvergessliche Kulisse sorgt. Der Ausklang bei einem Zisch am Stand von Stefan Kubista bietet die Möglichkeit, den Tag in lockerer Runde ausklingen zu lassen. Anmeldung unter: www.lennox.at/events/speeddating