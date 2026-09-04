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Ab 2027

Neues "Liquid Hydrogen Lab" entsteht in Enns

Zusammenarbeit mit der TU Graz
© Land OÖ
In einer Zusammenarbeit mit der TU Graz wird in Oberösterreich die Wasserstoff-Forschung vorangetrieben.
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Die Wasserstoff-Technologie ist für den Wirtschafts- und Industriestandort OÖ ein wichtiges Zukunftsfeld. Daher wurde auch die OÖ. Wasserstoff-Offensive gestartet, die nun mit einem neuen Standort für die Flüssigwasserstoff-Forschung im Ennshafen erweitert wird.
"Mit dem Liquid Hydrogen Lab holen wir ein neues Zukunftsfeld der Wasserstoffforschung nach Oberösterreich. Flüssigwasserstoff eröffnet neue Möglichkeiten etwa in der Luftfahrt, der Schifffahrt und im Schwerverkehr. Entscheidend ist, dass aus Forschung auch Anwendung wird. Genau dafür bietet Oberösterreich mit seiner starken Industrie beste Voraussetzungen: Neue Technologien sollen hier entwickelt, erprobt und schließlich auch wirtschaftlich genutzt werden", sagte LH Thomas Stelzer (ÖVP) am Donnerstag in Enns.

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6, 6 Mio. Euro vom Bund

Das Projekt befindet sich bereits in der Umsetzungsphase. Die Inbetriebnahme des Labs ist bereits für das erste Quartal 2027 geplant. Mit einem Investitionsvolumen von rund 6,6 Millionen Euro - finanziert durch den Bund - erweitert das LHL die bestehenden Forschungsaktivitäten von HyCentA in Graz um umfassende Möglichkeiten zur Entwicklung, Prüfung und Validierung von Flüssigwasserstoff-Technologien.

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