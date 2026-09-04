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Ab 2027

Nächste türkische Airline zieht sich in Linz zurück

Nicht mehr im Sommerflugplan
© Corendon
Management ist zuversichtlich, für beliebte Strecken wie Linz/Hurghada Ersatz zu finden.
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Nach der Streichung der billigen London-Flüge durch die Ryanair könnten jetzt auch die beliebten Ägyptenflüge ausfallen. Die Türkische Corendon Airlines streicht laut Medienberichten ab dem Sommerflugplan 2027, der ab Ende März gilt, Hurghada-Flüge und soll auch andere Strecken reduzieren. Ab Linz fliegt Corendon im aktuellen Flugplan viele Charterziele an, wie z.B. Heraklion und Antalya. Das Flughafenmanagement zeige sich aber optimistisch Ersatz für alle Strecken zu finden.

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Bereits im Frühling stellte Turkish Airlines ihre Frachtflüge von und nach Linz ein. Ab 2. April folg Turkish Cargo den Flughafen Linz nicht mehr an, verlegte die Verbindung nach Wien und Budapest.

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