VW Käfer und E-Jaguar in Garage ausgebrannt

In den frühen Morgenstunden ist in Kirchham im Bezirk Gmunden eine Garage mit einem Oldtimer und einem E-Auto ausgebrannt.

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Gegen 04.49 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Garagenbrand alarmiert. In der betroffenen Garage befanden sich ein Elektrofahrzeug der Marke Jaguar sowie ein Oldtimer VW Käfer. Beide Fahrzeuge wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Auch die Garage selbst brannte aus.

Aufgrund des Brandgeschehens und des in der Garage abgestellten Elektrofahrzeuges wurde der Feuerwehreinsatz im Laufe des Morgens deutlich ausgeweitet: Insgesamt waren neun Feuerwehren im Einsatz.

Brandursache noch unklar

Die Brandursache ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.