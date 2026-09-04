DIESES Land legalisiert jetzt Partydroge

In Neuseeland wurde die Verschreibung von MDMA, bekannt als Partydroge Ecstasy, zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) genehmigt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Damit ist Neuseeland nach Australien erst das zweite Land weltweit, die diesen medizinischen Einsatz der Droge erlaubt.

"PTBS zerstört Leben und ist schwierig zu behandeln", begründete Neuseelands stellvertretender Premierminister David Seymour die Entscheidung. MDMA, dessen chemische Bezeichnung 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin lautet, könne "sehr wirksam sein bei der Behandlung". Seymour hatte auch die Zulassung von als "Magic Mushrooms" bekannten halluzinogenen Pilzen zur Behandlung schwerer Depressionen unterstützt.

Therapie erst ab 18 Jahren

Zu der MDMA-Therapie von PTBS erklärte das neuseeländische Gesundheitsministerium, der Einsatz der Substanz werde in Kombination mit einer Psychotherapie erfolgen und sei erst ab 18 Jahren möglich. Außerdem dürften die Patienten die Droge nicht mit nach Hause nehmen. Ihr Einsatz erfolge vielmehr "in einem kontrollierten klinischen Rahmen unter der Aufsicht befugter Psychiater".

PTBS ist eine psychische Störung, die manche Menschen nach traumatischen Erfahrungen oder Bedrohungen wie etwa in Kampfeinsätzen oder bei einem sexuellen Übergriff entwickeln. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte den medizinischen Einsatz von MDMA 2024 noch abgelehnt und dies damit begründet, dass es nicht genügend Belege für die Wirksamkeit und Sicherheit gebe.

© Getty Images

Vergangenes Jahr war in Israel eine Studie zu Besuchern des Nova-Musikfestivals im Oktober 2023 veröffentlicht worden, die zum Zeitpunkt des brutalen Angriffs der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas MDMA als Partydroge eingenommen hatten. Demnach fielen bei ihnen die Auswirkungen des Traumas durch den tödlichen Hamas-Angriff geringer aus als bei Festival-Besuchern, die zum Zeitpunkt des Angriffs kein MDMA im Körper hatten.