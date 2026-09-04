Beliebte Squishy-Spielzeuge bergen tödliche Gefahr

Sie sehen harmlos aus und sind bei Kindern beliebt – doch in mehreren Squishy-Spielzeugen stecken sogenannte Wasserperlen. Werden diese verschluckt, können sie im Körper stark aufquellen und schwere Verletzungen verursachen.

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Die US-Verbraucherschutzbehörde CPSC warnt vor mehreren Squishy-Spielzeugen in Form kleiner Teigtaschen. Betroffen sind unter anderem die "Squeezy Dumplings" von GIHNJSI sowie die "Rainbow Mystery Squishy Bun Toys" von OKK Trading.

Das Problem: Die Spielzeuge enthalten Wasserperlen. Werden diese von Kindern verschluckt, können sie sich im Magen-Darm-Trakt ausdehnen. Im schlimmsten Fall drohen dadurch Erstickungsgefahr, ein Darmverschluss, starke Schmerzen und sogar Lebensgefahr.

Für die "Rainbow Mystery Squishy Bun Toys" wurde deshalb ein Rückruf für mehr als 7.200 Stück ausgesprochen. Sie wurden zwischen Mai und August dieses Jahres über verschiedene Händler in den USA verkauft.

So erkennen Eltern die betroffenen Spielzeuge

Die zurückgerufenen Squishies sehen kleinen gedämpften Teigtaschen ähnlich. Sie haben unter anderem Glitzer, ein aufgedrucktes Gesicht und werden in kleinen Plastik-Dampfgarbehältern verkauft.

Auf den betroffenen Produkten finden sich unter anderem die Bezeichnungen "Rainbow MYSTERY" und "SUGAR EDITION".

Die CPSC rät Besitzern, die betroffenen Spielzeuge nicht mehr zu verwenden. Stattdessen sollen sie mit einem Permanentmarker als "RECALLED" gekennzeichnet und anschließend entsorgt werden.

Für die Rückerstattung sollen Kunden Fotos der betroffenen Produkte an die jeweiligen Anbieter schicken.

Weitere Squishies unter Beschuss

Auch vor einem weiteren Produkt warnt die US-Behörde. Die "Squishy Bun Toys" von Ivyapingdianpu enthalten ebenfalls Wasserperlen und sollen damit gegen verpflichtende Sicherheitsstandards verstoßen.

© Getty Images

Nach Angaben der CPSC wurde das Unternehmen bereits über den Verstoß informiert. Einen Rückruf oder eine Erstattung habe es bisher jedoch nicht zugesagt. Rund 100 dieser Spielzeuge sollen im Juni unter anderem über Amazon angeboten worden sein.

Nicht nur Verschlucken kann gefährlich werden

Die Warnungen kommen kurz nach mehreren Fällen, bei denen Squishy-Spielzeuge für schwere Verbrennungen sorgten.

Teilweise wurden die Spielzeuge im Rahmen einer TikTok-Challenge in der Mikrowelle erhitzt. In anderen Fällen lagen sie schlicht in der Sonne oder in einem aufgeheizten Auto.

Das junge Mädchen hatte starke Verbrennungen nachdem ein Squishy Spielzeug zerplatzt ist. © Facebook / The Hartcliffe Dingles

Besonders heftig traf es einen Teenager aus West Virginia. Ein Squishy-Spielzeug war in einem heißen Auto zurückgelassen worden. Das Fahrzeug heizte sich stark auf, das Spielzeug wurde weich und dehnte sich aus. Als die Jugendliche auf die Rückbank stieg, platzte es schließlich auf – heißes Material ergoss sich über ihre Beine.

Die CPSC rät Verbrauchern, bei Verletzungen oder Problemen mit einem Spielzeug den Vorfall der Behörde zu melden.