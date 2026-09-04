15.000 Fans stürmten Gratis-Konzerte in der SCS

Fünf Wochen lang wurde die Westfield Shopping City Süd zur Bühne für heimische Musikstars und lockte dabei so viele Besucher an wie noch nie zuvor.

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Die Konzertreihe "Sunset Sound" sorgte heuer für einen regelrechten Besucheransturm auf den Multiplex Terrassen. Insgesamt 15.000 Gäste kamen zu den fünf kostenlosen Open-Air-Abenden und bescherten der Veranstaltungsreihe einen neuen Rekord. Das bunte Programm zeigte die ganze Bandbreite der österreichischen Musikszene: Von Pop und Rock über Dialektmusik bis hin zu Disco- und Alpen-Pop war für jeden Geschmack etwas dabei.

Alexander Eder legte am zweiten Konzertabend eine beeindruckende Bühnenshow hin. © David Alscher

NESS begeisterte das Publikum mit ihren Hits. © David Alscher

Den Auftakt machten Ende Juli Thorsteinn Einarsson und Paenda, gefolgt von Alexander Eder und Ella Stern. In den darauffolgenden Wochen begeisterten NESS, Stella Maria, The Bad Powells und Billie Steirisch das Publikum. Das Finale bestritten dann am 28. August die Mountain Crew sowie Zug nach Wien.

Daniela Hardzina, Marketing Manager Westfield Shopping City Süd, mit dem Moderatoren-Duo Rozalija Gregurek und Reinhart Gabriel und der Mountain Crew. © David Alscher

"15.000 Besucher:innen und damit ein neuer Rekord sind für uns eine großartige Bestätigung für Sunset Sound. Besonders freut uns, dass wir mit der Konzertreihe Menschen unterschiedlichster Generationen zusammenbringen und ihnen in der SCS ein kostenloses Live-Musikerlebnis bieten können. Die großartige Stimmung an allen fünf Abenden zeigt, dass sich Sunset Sound mittlerweile zu einem echten Fixpunkt im sommerlichen Veranstaltungskalender der Westfield Shopping City Süd entwickelt hat", sagt Zsolt Juhasz, General Manager der Westfield Shopping City Süd.