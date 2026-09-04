Mann lebt neun Monate mit Schweineniere

Ein 66-jähriger Mann hat erstmals rund neun Monate mit einer Schweineniere im Körper überlebt. Nach 271 Tagen musste das Organ entfernt werden – doch die Geschichte nahm eine überraschende Wendung.

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Tim Andrews litt aufgrund von Typ-2-Diabetes an einer Nierenerkrankung im Endstadium. Weil er wegen der langen Warteliste kaum Aussicht auf eine menschliche Spenderniere hatte, entschieden sich die Ärzte für eine sogenannte Xenotransplantation.

Im Januar 2025 erhielt Andrews die Niere eines speziell gezüchteten Minischweins. Das Tier wurde unter besonderen Bedingungen frei von Krankheitserregern aufgezogen. Um eine Abstoßung zu verhindern, hatten Forscher 69 genetische Veränderungen am Erbgut des Schweins vorgenommen. Die Niere funktionierte anschließend so gut, dass Andrews 271 Tage lang keine Dialyse benötigte.

Nach 271 Tagen versagt die Schweineniere

Ganz ohne Komplikationen verlief die Behandlung allerdings nicht. Bereits 14 Tage nach der Transplantation stellten die Ärzte eine leichte Abstoßungsreaktion fest.

Später zeigten sich Schäden an den Blutgefäßen der Niere. Nach einer Bakterieninfektion musste die Unterdrückung des Immunsystems erneut reduziert werden. Daraufhin entwickelten sich Entzündungen in kleinen Blutgefäßen – schließlich versagte das Organ. Nach 271 Tagen wurde die Schweineniere wieder entfernt.

82 Tage später kommt die Menschenniere

Für Andrews war die Geschichte damit aber noch nicht vorbei. Nach weiteren 82 Tagen an der Dialyse erhielt er im Januar 2026 eine menschliche Spenderniere.

Das Entscheidende: Der Körper nahm auch dieses Organ ohne größere Probleme an. Ein halbes Jahr nach der Transplantation fanden die Ärzte keine Hinweise auf eine Abstoßung.

© Getty Images

Auch eine mögliche Übertragung von Krankheitserregern vom Schwein auf den Menschen konnten die Forscher nicht feststellen.

Hoffnung für Tausende Patienten

Für die Medizin könnte der Fall deshalb von großer Bedeutung sein. Die Forscher sehen in Schweinenieren vor allem eine mögliche Überbrückung, bis eine menschliche Spenderniere verfügbar ist.

"Unsere Vision ist, dass die Xenotransplantation dazu beitragen kann, diese Lücke zu schließen", erklärte Leonardo Riella vom Massachusetts General Hospital.

Sollten Schweinennieren künftig sicher und dauerhaft im menschlichen Körper funktionieren, könnten sie möglicherweise sogar langfristig eingesetzt werden. Bis dahin sei allerdings noch viel Forschung notwendig.

Der Fall von Tim Andrews zeigt laut den beteiligten Forschern bereits jetzt, dass eine Schweineniere die Wartezeit auf ein menschliches Organ überbrücken kann – und damit eine neue Möglichkeit für Patienten mit schwerem Nierenversagen eröffnet.